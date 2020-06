해리스 대사 “싱가포르 합의 진전에 열려 있어…북, 역효과내는 행동 자제해야”

미국은 싱가포르 미-북 정상회담 합의의 진전을 이루는데 열려 있는 입장이라고, 주한 미국대사가 밝혔습니다. 북한에 대해서는 역효과를 내는 행동을 자제할 것을 촉구했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.

해리 해리스 주한 미국대사는 “미국은 트럼프 대통령과 북한 김정은 위원장이 역사적인 싱가포르 회담에서 설정한 목표를 외교를 통해 진전을 이루는 데 여전히 열려 있다”고 밝혔습니다.

해리스 대사는 25일 워싱턴의 전략국제문제연구소(CSIS)와 한국국제교류제단(KF)가 주최한‘미-한 전략 포럼 2020’에서 사전 녹화된 화상연설을 통해 이같이 말했습니다.

[녹취 : 해리스 대사]“The US remains open to making progress through diplomacy, bold Kim and Trump set at the historical Singapore Summit. Now, like all of you on today's call, the embassy team and I are tracking the recent activity at Kaesung and words from Pyongyang. And we remain in close coordination with our ally, Republic of Korea on our efforts to engage the DPRK. The United States fully supports ROK’s efforts on inter-Korean relations, and urges DPRK to refrain from further counterproductive actions.”

해리스 대사는 미국은 최근 개성에서의 행동(남북 공동연락사무소 폭파)과 평양의 발언 등을 주시하고 있다며 “우리는 북한과 관여하기 위한 노력에서 동맹인 한국과 긴밀한 조율을 유지하고 있다”고 말했습니다.

그러면서“미국은 남북관계에 대한 한국의 노력을 전적으로 지지한다”면서, “북한에 역효과를 내는 추가 행동을 자제할 것을 촉구한다”고 밝혔습니다.

해리스 대사는 미-한 동맹이 변화하고 있지만 여전히 견고하다는 점도 강조했습니다.

해리 해리스 주한 미국 대사는 지난 4월 트위터에 ‘대한민국공군’ 글자가 적힌 무인정찰기 ‘글로벌호크’ 1기 사진을 공개했다. 사진 출처: 해리 해리스 주한 미국 대사 트위터 캡처

[녹취:해리스 대사] “As ROK has changed and developed over the years, so too the US and ROK Alliance like all relationships we have our highs and lows, but the endurance, strength of our alliance can be seen day to day from our close cooperation in responding coronavirus to the close coordination of our respective approaches to the DPRK.”

한국이 변화하고 발전하는 가운데, 모든 관계에 부침이 있듯이 미-한 동맹도 마찬가지지만, 코로나바이러스 대응에 대한 긴밀한 협력에서부터 대북 접근에 관한 긴밀한 조율에 이르기까지 미-한 동맹의 지구력과 강인함을 날마다 볼 수 있다는 겁니다.

해리스 대사는 또 이날 연설에서 트럼프 정부의 역내 반중국 경제 구상에 한국의 동참과 협력을 촉구했습니다.

특히 “미국은 양질의 인프라 프로젝트 발전을 위한 정부와 민간, 시민사회 협력 구상인 ‘블루 닷 네트워크’에 한국이 동참할 것을 독려하고 있다”고 밝혔습니다.

또 미국은 경제번영네트워크(EPN·Economic Prosperity Network)의 세부 내용을 발전시키고 있다며 이와 관련해 한국과 긴밀히 계속 협력할 것이라고 강조했습니다.

한-일 관계와 관련해서는 “역내에서 당면한 그 어떤 안보, 경제 현안도 한국과 일본의 활발한 개입 없이는 해결할 수 없다”면서 신종 코로나바이러스의 세계적 대유행이 그 사례라고 강조했습니다.

해리스 대사는 또 미국과 한국이 공정하고 공평한 방위비분담금 특별협정(SMA)을 위해 최고위급 수준에서 계속 노력하고 있다고 말했습니다.

VOA 뉴스 박형주입니다.