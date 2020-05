독일 외무부 “평양주재 대사관 운영 재개할 여건 안 돼”

독일 외무부는 조만간 평양주재 대사관을 다시 열기는 어려울 것이라고 밝혔습니다. 북한이 대사관 운영 재개를 위한 여건을 제공할 것이라는 징후가 없다는 겁니다. 지다겸 기자가 보도합니다.

독일 외무부는 6일, 지난 3월 초 잠정 폐쇄한 평양주재 대사관을 가까운 시일 내에 다시 열기는 어려울 것이라고 밝혔습니다.

독일 외무부 당국자는 이날 VOA에 보낸 이메일에서, 평양주재 대사관은 여건이 허용되는대로 운영을 재개할 것이라고 말했습니다.

다만 “현재 북한이 조만간 그런 여건들을 제공할 것이라는 징후는 없다”고 평가했습니다.

[독일 외무부 서면답변] “The Embassy will resume its operations as soon as conditions allow. Currently there are no indications that DPRK will provide these conditions any time soon.”

이어 신종 코로나바이러스 확산을 막기 위해 북한 당국이 “외교 관계 관한 빈 협약에 어긋나는 부적절한 조치”를 취한 것이 대사관 잠정 폐쇄의 이유라고 재확인했습니다.

그러면서 출국 또는 입국을 금지하는 여행 제한을 예로 들었습니다.

이에 따라 독일 외무부는 평양 주재 대사관의 정상 운영이 다시 가능할 때까지 잠정적으로 대사관을 임시 폐쇄하고 인력을 철수하기로 결정한 것이라고 설명했습니다.

[독일 외무부 서면답변] “Due to inappropriate measures contrary to the Vienna Convention on Diplomatic Relations undertaken by North Korean authorities to fight Corona Virus spreading, including, i.a., travel bans for exiting or entering the country, the Federal Foreign Office has decided to temporarily close its embassy in Pyongyang and to withdraw its personnel until normal operations of the German Embassy are possible again.”

북한이 1980년에 가입한 빈 협약은 “모든 공관원에 대해 접수국 영토 내에서의 이동과 여행의 자유를 보장해야 한다”고 명시하고 있습니다.

앞서 지난 3월 초 라이너 브로일 독일 외무부 대변인은 외국인을 상대로 취한 부적절한 조치가 평양주재 대사관의 정상적인 운영을 불가능하게 만들었다고 지적했습니다.

[녹취: 브로일 대변인 (3월 9일)] “Aufgrund dieser für uns unverhältnismäßigen und WÜD-widrigen nordkoreanischen Maßnahmen war ein normaler Dienstbetrieb der Botschaft nicht mehr möglich.”

평양주재 독일대사관 외에도 스위스 외무부 산하 개발협력청 (SDC) 평양사무소, 프랑스의 평양주재 협력사무소가 3월 초 모든 인력을 철수한 지 약 2개월이 흘렀습니다.

스위스 외무부는 6일 VOA에 보낸 이메일에서, 평양 상주 직원들을 복귀시키는 계획과 관련해 계속 상황을 면밀히 주시하고 있다며 그에 따라 날짜가 결정될 것이라고 답변했습니다.

[스위스 외무부 서면답변] “As concerns the plans for the return of expatriate staff, we continue to monitor the situation closely and will determine the date accordingly.”

스위스 외무부는 앞서 3월 초 VOA에, 상황이 정상적으로 돌아오는 대로 대북 인도주의 활동을 재개할 것이라는 입장을 밝힌 바 있습니다.

북한은 신종 코로나바이러스 확산을 막기 위해 지난 1월 말 육∙해∙공 국경을 전면 봉쇄했으며, 2월 1일을 기점으로 약 한 달간 외교관들에게 대사관과 외교관 구역을 벗어나지 못하는 격리 조치를 취했습니다.

VOA뉴스 지다겸입니다.