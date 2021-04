미 전문가들 "바이든 정부, 싱가포르 합의 계승해야"

미-북 정상간 싱가포르 합의의 중요성을 이해하고 있다는 바이든 행정부 고위 당국자의 발언이 관심을 모으고 있습니다. 미국의 전문가들은 싱가포르 합의가 북한 비핵화와 미-북 관계 정상화에 대한 큰 틀의 원칙을 담고 있어 좋은 시작점이 되며, 무엇보다 북한 측도 긍정적으로 반응할 것이라고 지적했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장간 싱가포르 정상회담의 합의에 대해 바이든 행정부 고위 당국자가 처음으로 긍정적으로 언급했습니다.

이 고위 당국자는 1일 열린 미-한-일 안보실장 회의에 대한 사전브리핑에서 3국 협의는 대북정책에 대한 논의가 핵심 의제라고 설명했습니다.

특히 미-북 싱가포르 선언이 여전히 유효한지 묻는 질문에 “싱가포르 합의의 중요성을 이해하고 있다”고 답했습니다.

바이든 행정부 당국자들은 그동안 전임 트럼프 행정부와 차별화된 대북 접근방식을 강조해왔습니다.

“싱가포르 합의 4개항...유해 송환에서만 일부 진전”

미국과 북한은 2018년 6월 싱가포르에서 열린 역사적인 첫 정상회담에서 ‘새로운 미-북 관계 수립’과 ‘한반도 평화체제 구축’, ‘한반도의 완전한 비핵화’, ‘미군 유해 송환’ 등 4개 항목을 담은 공동성명을 채택했습니다.

당시 북한 비핵화에 대한 기대감이 높았지만 이듬해 2월 열린 하노이 정상회담이 결렬로 끝나고 잇따른 미국의 실무 협상 개최 노력도 결실을 맺지 못하며 미-북 협상은 장기 교착 국면에 들어갔습니다.

싱가포르 공동성명 4개항 중 유일하게 진전을 보인 건 ‘유해 송환’으로, 북한은 2018년 8월 미군 유해를 55개 상자에 나눠 담아 미국에 돌려보냈습니다.

미 국방부 산하 전쟁포로실종자확인국 (DPAA)의 한국전 신원확인사업 팀장인 제니 진 박사입니다.

[녹취: 제니 진 박사] “We did a lot of DNA testing and now we know we have 250 individuals present in 55 boxes. And of those we believe 170 are US service members and we IDed 70.”

진 박사는 지난 2월 워싱턴의 전미북한위원회(NCNK)가 주최한 화상대담에 참석해 싱가포르 정상회담 이후 송환된 55개 상자, 250명 가운데 약 170여 명을 미군으로 추정하고 있으며 현재 70명의 신원 확인이 끝났다고 밝혔습니다.

DPAA는 북한이 2019년 3월 이후 공동 유해 발굴 논의에 나서지 않고 있다고 밝혔습니다.

“싱가포르 합의 계승해야”... “좋은 출발점 될 수 있어”

지난 2018년 6월 싱가포르에서 열린 미북정상회담에서 도널드 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장이 서명한 공동합의문을 마이크 폼페오 국무장관과 김여정 노동장 제1부부장이 교환하고 있다.

한편, 일부 미국 전문가들은 미-북 비핵화 논의에 있어 바이든 행정부가 싱가포르 합의를 계승해야 한다는 의견을 내고 있습니다.

워싱턴의 민간단체인 카네기국제평화재단의 수전 디마지오 선임연구원은 지난달 24일 열린 웨비나에서 “바이든 정부가 ‘싱가포르 선언’을 재확인할 준비가 돼 있다는 점을 북한에 알려야 한다”고 말했습니다.

[녹취: 디마지오 연구원] “It is just a one page document. It’s by no means a detailed agreement or a roadmap. But I think if we looked at it as an initial statement of principle, it could offer a solid starting point and it could be a face saver for Kim.”

디마지오 연구원은 싱가포르 선언이 “1쪽짜리 문서이며, 구체적인 합의나 로드맵이 아니고 원칙을 담은 초기 문서라고 생각하면 견고한 시작점이 될 수 있다”고 말했습니다.

특히 김정은 위원장이 직접 서명한 만큼 그의 체면도 살려줄 수 있다고 지적했습니다.

이날 웨비나에 참석한 로버트 칼린 스팀슨센터 선임연구원도 “김정은이 1월 노동당 대회에서 싱가포르 공동선언을 긍정적으로 묘사했다"며, "이는 미국과의 관여와 협상 재개의 토대가 될 수 있다는 점을 암시한 것"이라고 말했습니다.

[녹취: 칼린 연구원] “What Kim Jong Un said at the party Congress in January. He portrayed in positive terms the Singapore joint communique and implied I think, that it could become the basis for resumed engagement and negotiations.”

칼린 연구원은 최근 김여정 노동당 부부장과 최선희 외무성 부상의 발언도 김정은 위원장의 당 대회 발언과 배치되지 않으며, 외교의 문이 열려 있다는 신호를 보냈다고 말했습니다.

제시카 리 퀸시연구소 동아시아프로그램 선임연구원도 지난 31일 워싱턴의 미국진보센터가 주최한 화상세미나에서 “바이든 정부가 전임 대통령이 시작한 대북 관여 노력을 최대한 활용해야 한다”고 말했습니다.

[녹취: 리 연구원] “And I think one way to do that is to embrace the goals that were laid out in the Singapore declaration and really making that the starting point for talks.”

싱가포르 선언에 담긴 목표들을 포용해 미-북 대화의 시작점으로 삼으라는 것입니다.

리 연구원은 바이든 정부의 이런 접근법이 공화당과 의회에도 초당파적으로 긍정적인 신호를 보낼 것이라고 말했습니다.

앞서 전략국제문제연구소 CSIS의 빅터 차 한국석좌도 지난해 말 군사전문 매체 ‘워 온 더 록스’ 기고문에서 바이든 정부가 ‘트럼프가 했던 것만 빼고 모두’라는 식으로 대북정책을 취해서는 안 된다고 지적했습니다.

과거 미 행정부들은 전임자의 대북정책을 모두 거부하고, 나중에야 기존의 정책과 똑같은 정책을 취하는 등 시간을 허비하는 경우가 많았다는 것입니다.

따라서 바이든 대통령은 과거의 대북 접근방식에서 최선은 취하고 최악은 버리는 방식을 택해야 한다고 말했습니다.

그러면서, 트럼프 대통령이 싱가포르 정상회담에서 김정은 위원장과 비핵화와 관련해 구체적으로 약속한 합의 내용은 바이든 대통령이 포용할 수 있다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스 조은정입니다