EU, 김정은 건강이상설 “추측에 언급 안 해…대북 목표 동일”

유럽연합(EU)은 최근 불거진 북한 김정은 국무위원장의 ‘건강 이상설’과 관련해 일각의 추측을 알고 있지만 추측에 대해선 언급하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

비르지니 바투-헨릭손 EU 외교·안보 담당 대변인은 28일 김정은 ‘건강이상설’에 대한 VOA의 논평 요청에, 북한과의 관계에서 유럽연합의 목표에는 변함이 없다며 이같이 밝혔습니다.

바투-헨릭손 대변인은 그러면서 EU 목표는 북한 지도부가 현재의 진로를 바꿔 무기 프로그램의 불법적인 추구 보다 주민들의 안위를 우선순위에 두고, 유엔 안보리의 모든 관련 결의를 완전히 준수하도록 설득하는 것이라고 설명했습니다.

[EU 외교안보 담당 대변인] “The European Union’s objectives in its relations with the DPRK remain the same: To convince the DPRK leadership to change its current course and to prioritise the well-being of its citizens over its illegal pursuit of weapons programmes; To convince the DPRK to comply fully with all relevant UN Security Council Resolutions; and to encourage the DPRK to engage in a sustained diplomatic process aimed at building trust and establishing lasting peace and security on the Korean Peninsula, free of nuclear weapons.”

아울러 북한이 신뢰 구축과 한반도의 항구적인 평화와 안보 조성, 핵무기 없는 한반도를 위한 지속적인 외교적 과정에 관여하도록 독려하는 것도 목표라고 덧붙였습니다.

EU는 이어 이런 목표 달성을 위해 한국과 미국 등 해외 협력국들의 최근 노력을 지지하며 이들과 지속적으로 협력할 것이라고, 바투-헨릭손 대변인은 밝혔습니다.

VOA 뉴스 박형주입니다.