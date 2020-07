에스퍼 장관 “유엔사, 한반도 방위 국제적 노력의 본거지”

마크 에스퍼 미 국방장관은 24일 유엔군사령부 창설 70주년을 맞아 짧은 축하 메시지와 한국전 정전협상 현장을 담은 사진 1장을 자신의 트위터에 올렸습니다.

70 years ago, United Nations Command was established to repel North Korea’s invasion of South Korea. Over 20 nations provided combat and humanitarian support. Today, #UNC remains to enforce the '53 Armistice and serve as the home for international commitments to Korea’s defense. pic.twitter.com/cbIztCFeFK