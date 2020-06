미 국무부 “북한, 과거 테러지원에 대해 어떤 행동도 취하지 않아”

미국 국무부는 북한이 과거 국제 테러를 지원한 것에 대해 행동을 취하지 않고 있다고 밝혔습니다. 북한이 3년 전 테러지원국으로 재지정된 건 국제 테러 행위를 반복했기 때문이라고 설명했습니다. 김영교 기자가 보도합니다.

미 국무부가 24일 지난해 말 현재 전 세계 각국의 테러 관련 현황을 분석, 정리한 ‘2019 국가별 테러보고서’를 발표했습니다.

국무부는 이 연례 보고서에서 지난 2017년 11월 국무장관이 북한을 테러지원국으로 재지정한 사실을 명시했습니다.

북한이 외국 땅에서의 살인에 연루되고, 국제 테러 행위에 반복해서 지원을 제공하고 있는 것으로 판단했다는 겁니다.

[테러보고서] The Secretary determined that the DPRK government repeatedly provided support for acts of international terrorism, as the DPRK was implicated in assassinations on foreign soil.

국무부는 지난 1987년 북한에 의한 대한항공 여객기 폭파 사건을 이유로 이듬해 북한을 테러지원국으로 지정했고, 이후 전반적인 검토 끝에 2008년 테러지원국에서 해제했지만 2017년 다시 테러지원국으로 지정했다고 설명했습니다.

미국 정부는 2017년 6월 북한에 억류됐다 송환된 지 일주일 만에 숨진 미국인 대학생 오토 웜비어 사건과, 같은 해 2월 말레이시아에서 발생한 김정은 북한 국무위원장의 이복형 김정남 암살 사건과 관련해 북한을 9년 만에 다시 테러지원국으로 지정한 바 있습니다.

국무부는 보고서에서 북한이 과거 국제 테러 행위를 지원한 것에 대해 어떤 행동도 취하지 않고 있다고 밝혔습니다.

또 지난 1970년 일본 민항기 납치에 관여해 일본 정부가 수배한 일본 적군파 요원 4명에게 계속 은신처를 제공하고 있다고 밝혔습니다.

이밖에 보고서는 북한 정부기관에 의해 납치된 것으로 믿어지는 일본인 12명의 생사 여부에 대해 일본 정부가 충분한 설명을 계속 요구하고 있지만, 그 가운데 5명 만이 지난 2002년 일본으로 송환됐다고 설명했습니다.

민간인 납치도 테러 행위임을 분명히 한 것입니다.

VOA뉴스 김영교입니다.