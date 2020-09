미국, 북한 금융해킹 부인 일축…“의심 여지없어” 재반박

미국 국무부가 미 정부의 대북 금융해킹 경보에 대한 북한의 비난을 일축했습니다. 철저한 조사 결과 북한의 사이버 범죄는 의심할 여지가 없다며, 사실무근이라는 북한의 주장을 재반박했습니다. 백성원 기자가 보도합니다.

국무부가 미국 금융해킹 경보에 대한 북한의 반발을 겨냥해 또다시 입장을 내놨습니다.

국무부 대변인실 관계자는 1일 VOA에 “지난주 발령한 기술 경보는 여러 미 정부 기관의 상세한 분석에 따른 결과”라며 “북한의 악성 사이버 활동과 그들이 미국과 세계 각국에 가하는 위협은 의심의 여지가 없다”고 밝혔습니다.

[국무부 관계자] “The technical alert published last week was the result of detailed analysis by several U.S. government agencies. It leaves no doubt about the DPRK's malicious cyber activities and the threat they pose to the United States and countries around the world.”

그러면서 기술 경보의 내용과 이를 뒷받침하는 증거에 대해서는 미 사이버안보·기반시설안보국(CISA)를 통해 확인하라고 덧붙였습니다.

이같은 입장은 북한이 미국의 대북 금융해킹 경보를 비판하면서 미국이 사이버 범죄를 저지르고 있다고 주장한 데 대해 논평하면서 나왔습니다.

국무부가 미 정부 조치에 대한 북한의 반박을 재반박하는 것은 이례적인 일로, 세계 각국을 상대로 한 북한의 해킹과 사이버 공격을 매우 심각하게 여긴다는 미 정부의 우려를 반영한 것으로 풀이됩니다.

앞서 미 국토안보부 산하 사이버안보·기반시설안보국(CISA)과 재무부, 연방수사국(FBI), 사이버사령부 등 4개 기관은 지난달 26일 북한 해킹팀이 현금자동입출금기(ATM)를 활용한 금융 해킹을 재개하고 있다며 합동 경보를 발령했습니다. 북한 정찰총국 산하 해킹조직 ‘비글보이즈’가 올해 2월 이후 다수 국가 은행의 현금자동입출금기(ATM) 시스템을 통해 현금 탈취를 재개했다는 경고입니다.

국무부는 이틀 뒤인 28일 미 정부 기관의 기술 경보 발령을 환영한다며 “북한의 악성 사이버 활동은 미국과 세계 각국을 위협하고, 특히 국제금융 시스템의 무결성과 안정성에 상당한 위협이 된다”고 지적했습니다.

그러자 북한 외무성은 30일 ‘자금세척 및 테러자금지원 방지를 위한 국가조정위원회 대변인’ 명의의 담화에서 “사이버 공간에서의 각종 범죄 행위를 반대하는 것은 공화국 정부의 변함 없는 입장”이라면서 “미국이 사이버 위협을 기정사실화하고 공동대처를 한다는 것은 국제적으로 대조선 압박 책동을 합리화하려는 음흉한 속심의 발로”라고 반박했습니다.

이어 “최근 여러 나라 금융기관들이 대규모 해킹 공격을 받아 막대한 피해를 입고 있는 것도 심각한 경제 위기에 빠져 허덕이고 있는 미국의 소행이 아닌가 하는 의심부터 해야 할 것”이라고도 주장했습니다.

VOA 뉴스 백성원입니다.