미 국방부 "북한 담화에 논평할 것 없어...연합훈련은 미한 양자간 결정"

미 국방부는 연합훈련 중단을 압박한 김여정 북한 노동당 부부장의 담화에 대해 논평할 게 없다고 밝혔습니다. 또 모든 미한 훈련은 한국 정부와 질병관리청의 지침을 존중할 것이라고 말했습니다. 김동현 기자가 보도합니다.

미 국방부는 2일 김여정 북한 노동당 부부장이 미한 연한훈련 취소를 압박하는 내용의 담화를 발표한 것과 관련한 입장을 묻는 VOA의 서면질의에 “논평할 게 없다”고 밝혔습니다.

[미 국방부 대변인 VOA 서면질의 답변] “We don’t have a comment on the DPRK statements. In accordance with CFC Policy, we do not comment on planned or conducted training readiness. Protection of the force is CFC's #1 priority, and all ROK-U.S. training will respect ROK government and Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) COVID-19 guidelines.”

국방부 대변인은 향후 연합훈련과 관련해서도 미 국방부는 한미연합사령부 정책에 따라 계획돼 있거나 진행된 훈련에 대해 언급하지 않는다고 답변했습니다.

이어 한미연합사의 최우선 순위는 병력 보호라면서, 모든 미-한 훈련은 한국 정부와 한국 질병관리청의 코로나 지침을 존중할 것이라고 덧붙였습니다.

이 대변인은 미한 동맹은 현재 높은 수준의 준비태세를 유지하고 있다고 강조했습니다.

아울로 병력을 보호하기 위해 신중한 예방 통제 조치를 시행·유지하는 동시에 한국을 어떤 위협이나 적으로부터 보호하기 위해 견고한 합동 방어 태세를 계속 유지하고 있다고 밝혔습니다.

[미 국방부 대변인 VOA 서면질의 답변] “The ROK-U.S. Alliance remains at a high level of readiness, and continues to maintain a robust combined defense posture to protect the Republic of Korea against any threat or adversary while implementing and maintaining prudent preventive control measures to protect the force. Combined training events are a ROK-U.S. bilateral decision, and any decisions will be a mutual agreement.”

국방부 대변인은 연합훈련은 미-한 양자간 결정이고, 어떤 결정이라도 상호 합의에 따라 이뤄질 것이라고 말했습니다.

VOA뉴스 김동현입니다.