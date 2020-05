미 국가정보국장 대행 “많은 미국인 웜비어 가족 지지”

미국 국가정보국(DNI)의 리처드 그레넬 국장 대행이 10일 ‘어머니의 날’을 맞아 북한에 억류됐다가 풀려난 직후 숨진 미국인 대학생 오토 웜비어의 모친을 위로하고 격려했다고 밝혔습니다.

그레넬 대행은 이날 자신의 트위터에 올린 글에서, 신디 웜비어 씨가 아들 오토를 항상 그리워한다는 것을 안다며, 하지만 이날은 특히 그럴 것이라고 말했습니다.

I know Cindy Warmbier misses Otto all of the time, but especially today. I spoke to her earlier to wish her a Happy Mother’s Day - and tell her there are millions of Americans that love her family and support them in finding justice.