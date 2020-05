“북한, 새로운 대규모 탄도미사일 지원 시설 완성 단계”

북한이 새로운 탄도미사일 지원 시설의 완공을 앞두고 있다는 관측이 나왔습니다. 기존의 어떤 북한 탄도미사일 관련 시설들보다 큰 시설이 될 것이라는 분석입니다. 김시영 기자의 보도입니다.

워싱턴의 민간단체 전략국제문제연구소(CSIS)가 5일, 북한 평양 순안국제공항 근처 신리에 새로운 탄도미사일 지원 시설이 완공을 앞두고 있다고 밝혔습니다.

CSIS는 이날 자체 북한 전문 사이트인 ‘분단을 넘어’에 게재한 보고서에서, 2017년부터 지난 3월 21일까지 촬영된 총 16장의 위성사진에 포착된 해당 시설을 분석한 결과를 공개하며 이같이 주장했습니다.

총 44만 2천 평방미터의 대지에 건설된 이 시설은 대형 차량이 드나들 수 있는 건물 3개 동과 대규모 지하 시설 등으로 이뤄져 있다고, 보고서는 밝혔습니다.

또한 대형 차량이 회차할 수 있는 9-10m 폭의 내부 도로망과 덮개가 갖춰진 열차 정거장을 갖추고 있다고 설명했습니다.

그러면서 건설이 시작된 2017년 당시 건물 3개 동의 측면 벽만 세워진 채 지붕이 없던 외장이 완성된 점이 최근 가장 눈에 띄는 변화라고 밝혔습니다.

보고서를 작성한 조셉 버뮤데즈 CSIS 선임연구원은 5일 VOA에, 올해 안에 이 시설의 공사가 마무리될 것으로 분석했습니다.

[녹취:버뮤데즈 연구원] “This year, they will be internally completed. So when you're developing a large factory facility, such as this, no matter what it is, you close it in first by putting the walls and the roof on and the windows in, and then you finish it off of the inside.”

큰 공장을 지을 때는 공장의 종류에 상관없이 외벽과 지붕 그리고 창문을 설치한 뒤 내부를 공사하는 과정을 거친다는 겁니다.

이어 건물 바깥의 트레일러 등 건축용 차량이나 자재 보관소 등의 움직임 등을 통해서도 공사가 거의 끝났음을 짐작할 수 있다고 덧붙였습니다.

보고서는 이 시설이 지난 10년간 현대화와 확장을 병행해 온 북한의 또다른 탄도미사일 기반 시설이 거의 확실하다고 주장했습니다.

이에 대한 근거로 시설 내 서로 연결된 건물 3개 동 가운데 중앙동의 높게 솟은 부분(high-bay building)을 들었습니다.

그러면서 길이 122m, 폭 43m의 건물 한 가운데 폭 30m로 높게 솟은 이 부분은 이동식 발사대(TEL)에 탑재된 화성-14 혹은 화성-15형 대륙간탄도미사일(ICBM)을 충분히 세울 수 있는 높이라고 설명했습니다.

이 건물 안에서 미사일과 차량을 유지 보수하는 훈련을 하거나 사격 모의 훈련도 할 수 있을 것이라는 분석입니다.

특히 2019년 촬영한 서해 위성발사장과 동해 위성발사시설의 크기를 신리에 건설 중인 건물 1개동 및 나머지 2개 동과 비교했을 때, 신리의 시설이 규모 면에서 더 크다고, 보고서는 밝혔습니다.

보고서는 이 건물들이 대규모 지하 시설과 연결된 점도 지적했습니다.

지하시설의 크기는 길이 750m에 폭 40m, 진입로 폭은 30m 정도로 이는 알려진 모든 종류의 북한 탄도미사일들과 이동식 발사대 등을 보관할 수 있을 만큼 넓다는 설명입니다.

그러면서 2017년 김정은 북한 국무위원장이 북한 북창리 공군기지의 지하시설 안에서 이동식 발사대에 실린 화성-12형 ICBM와 함께 찍은 사진을 근거로 제시했습니다.

보고서는 또 이 시설이 기차역과 선로로 연결돼 있다는 점도 탄도미사일 개발과의 연관성을 뒷받침하는 근거로 들었습니다.

이어 시설 중간을 관통하는 철로에 연결되는 지선 선로가 건설 중이며, 시설 내 정거장은 길이 180m, 폭 33m로 큰 화물을 싣고 내리는 것을 감추기 위해 설계됐다고 분석했습니다.

보고서는 태성 기계공장, 만경대 전자공장 등 인근의 탄도미사일 부품 공장으로부터 열차를 통해 운반된 부품들을 조립하는 탄도미사일 조립 시설일 수 있다고 설명했습니다.

VOA뉴스 김시영입니다.