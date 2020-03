미 의원들, 주한미군 무급휴직에 "역내 준비태세 타격"

미국 의회에는 미-한 방위비 분담금 협상과 관련해 한국 측 분담금에 대한 미국의 과도한 증액 요구는 부적절하다는 초당적인 기류가 있었습니다. 협정 체결 지연으로 인한 주한미군 한국인 근로자의 무급휴직 사태가 역내 준비태세에 지장을 줄 것이라는 우려도 나오고 있습니다. 이조은 기자가 보도합니다.

미 상원 외교위 동아태 소위 민주당 간사인 에드워드 마키 의원은 트럼프 대통령이 “미국의 강력한 동맹국인 한국에 대한 강탈 행위를 멈춰야 한다”고 비난했습니다.

마키 의원은 30일 트위터를 통해, 트럼프 대통령의 행동은 “(신종 코로나바이러스의) 세계적 대유행 상황에서 미군을 지원하는 (한국인) 근로자들을 강제로 무급휴직시키고 있다”며 이 같이 밝혔습니다.

마키 의원은 “한국이 코로나 사태 중 감행된 북한의 미사일 시험발사를 비난한 것은 옳았다”며, “트럼프 대통령은 북한의 유엔 안보리 결의 위반 행위를 규탄하고, 한국에 대한 강탈 행위를 멈춰야 한다”고 강조했습니다.

Seoul is right to denounce North Korean missile tests during #COVID19. President Trump must condemn violations of UN Security Council resolutions & end his shakedown of South Korea, our strong ally. It's forcing workers who support U.S. troops into unpaid leave during a pandemic. https://t.co/Uu1RugoFvp