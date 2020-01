국무부 "남북협력은 미한 워킹그룹 협의 사안…한국 주권 침해 한 적 없어"

미국 국무부는 남북협력이 미-한 워킹그룹을 통해 다뤄져야 한다는 해리 해리스 주한 미국대사의 발언이 미국 정부의 공식 입장임을 시사했습니다. 한국 당국자들도 재확인한 약속이며 해리스 대사는 트럼프 대통령을 대변하려 노력한다고 밝혔습니다. 해리스 대사가 한국 주권을 침해한 적이 없다는 점도 분명히 했습니다. 백성원 기자가 보도합니다.

국무부는 한국 정부가 적극 추진하는 남북협력 사업와 관련해, 미-한 워킹그룹이 공식 협의 창구라고 확인했습니다.

국무부 대변인실 관계자는 19일 VOA에 “미국은 남북협력을 지지하며, 남북협력이 반드시 비핵화의 진전과 보조를 맞춰 진행되도록 미-한 워킹그룹을 통해 조율하고 상의한다”고 밝혔습니다.

[국무부 관계자] “The United States supports inter-Korean cooperation and, as reiterated by ROK government officials, coordinates and consults through the U.S. ROK Working Group to ensure inter-Korean cooperation proceeds in lockstep with progress on denuclearization.”

그러면서 한국 정부 관리들도 이를 재확인했다고 말했습니다.

국무부의 이 같은 입장은 ‘향후 제재를 촉발할 수 있는 오해를 피하려면 미-한 워킹그룹을 통해서 다루는 것이 낫다’는 해리 해리스 주한 미국대사의 최근 발언이 국무부의 방침에 따른 것이냐는 질문에 답하면서 나왔습니다.

남북협력을 긍정적으로 평가하면서도, 비핵화와 대북 제재, 남북협력 방안 등을 논의하는 워킹그룹을 통해 미국과 협의해야 할 사안이라는 미국 정부의 방침을 분명히 한 겁니다. 아울러 해리스 대사의 발언이 '신중치 못한 직설 화법’이 아니라 미국 정부의 공식 입장임을 시사했습니다.

앞서 해리스 대사는 지난 16일 외신기자 간담회에서 “문 대통령의 낙관론은 고무적이지만, 낙관론에 근거해 행동을 할 때에는 미국과 협의해야 한다”고 말했습니다.

해리스 대사의 이 같은 발언에 대해 한국 청와대는 “매우 부적절하다”며 유감의 뜻을 밝혔고 더불어민주당 송영길 의원은 해당 발언을 비판하면서 “조선 총독이냐”고 말하는 등 큰 논란이 일었습니다.

국무부 관계자는 이 같은 비난에 대해 해리스 대사가 한국에서 미국 대통령을 대변하는 인사라는 사실을 상기시키며, 그의 발언에 힘을 실었습니다.

[국무부 관계자]“The State Department has full confidence in Ambassador Harris in his ongoing efforts to strengthen the U.S.-ROK alliance and represent President Trump.”

“국무부는 미-한 동맹을 강화하고 (한국에서) 트럼프 대통령을 대변하기 위해 노력을 기울이고 있는 해리스 대사를 전적으로 신뢰한다”는 겁니다.

이 관계자는 또 한국에서 해리스 대사의 언급이 주권국에 대한 개입으로 비쳐지고 있는 데 대한 미국 정부의 입장도 밝혔습니다.

[국무부 관계자] “No one, including and especially Ambassador Harris, questions the sovereignty of the ROK.”

“해리스 대사를 포함한 그 누구도, 그리고 특히 해리스 대사는 한국의 주권에 의문을 갖고 있지 않다”는 설명입니다.

국무부 관계자는 한국 청와대와 정부, 여당이 이례적으로 미 대사에 대한 비판을 쏟아낸 데 대한 논평 요청에 “미국과 우리의 동맹인 한국은 북한과 관련한 우리의 노력에 관해 긴밀히 조율하며 북한에 대한 일치된 대응을 밀접히 조정하는데 전념하고 있다고 말했습니다.

[국무부 관계자] “The United States and our ally the Republic of Korea coordinate closely on our efforts related to the DPRK, and we are committed to close coordination on our unified response to North Korea. All UN Member States are required to implement UN Security Council resolutions.”

이어 “모든 유엔 회원국들은 유엔 안보리 결의들을 이행해야 한다”면서 대북 제재 준수를 거듭 촉구했습니다.

VOA 뉴스 백성원 입니다.