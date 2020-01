트럼프 “중국, 북한과 관련해 미국 돕고 있어…긴밀히 협력”

도널드 트럼프 미국 대통령은 중국이 북한과 관련해 미국을 돕고 있다며, 앞으로 긴밀히 협력할 뜻을 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 15일 백악관에서 열린 미∙중 1단계 무역 합의 서명식에서 미∙중 합의 성과를 설명하며, “중국은 그들이 우리를 도울 수 있는 많은 것들을 돕고 있다”며 이같이 밝혔습니다.

[녹취: 도널드 트럼프 / 미국 대통령] “China is helping us with North Korea. China is helping us with a lot of the things that they could be helping us with. You don’t see it in the deal. But they have been very very helpful with respect to Kim Jong Un, who has great respect for President Xi.”

트럼프 대통령은 미∙중 합의문에는 보이지 않지만, 중국은 김정은 북한 국무위원장과 관련해 미국에 아주 큰 도움이 되어왔으며, 김정은 국위원장은 시진핑 중국 국가주석을 매우 존경한다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 서명식 뒤 중국 대표단과의 오찬 자리에서도 “시진핑 주석은 이번 무역 합의 이외의 사안에서도 많은 것들을 우리와 함께 논의해 왔으며, 앞으로 북한 문제에 대해 매우 긴밀하게 협력해 나갈 것”이라고 말했습니다.

VOA뉴스 김시영입니다.