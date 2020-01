미 군축대사 "북한 '핵·미사일 실험 중단 파기' 언급 우려...비핵화 협상 복귀해야"

북한이 미국을 비난하며 핵과 미사일 실험 중단 약속을 파기할 뜻을 밝힌 데 대해 미 고위 관리가 우려를 표명했습니다. 북한의 핵무기는 세계 안보에 위협이라며 비핵화 협상 테이블로 돌아올 것을 촉구했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

제네바주재 미국대표부의 로버트 우드 군축담당 대사는 핵과 탄도미사일 실험 중단 약속 파기 가능성을 언급한 북한의 발언에 우려를 표명했습니다.

[녹취: 우드 대사] “We are concerned about I'm paraphrasing here but that the representative of DPRK said that we are no longer unilaterally bound by the agreement.”

우드 대사는 21일 제네바 유엔본부에서 열린 군축회의에서, 미국이 자신들이 정한 `연말 시한’을 무시하고 약속을 저버렸기 때문에 더 이상 핵실험과 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 중단 약속에 얽매이지 않겠다는 주용철 제네바주재 북한대표부 참사관의 발언에 이같이 답했습니다.

그러면서, 북한이 2018년 싱가포르 미-북 정상회담에서 김정은 국무위원장이 한 비핵화 약속을 지킬 것을 거듭 촉구했습니다.

이어 미국은 북한이 올바른 결정을 내릴 것이라는 희망을 버리지 않고 있으며, 그 결정은 세계와 북한 주민 모두에게 올바른 결정이라고 말했습니다.

앞서 북한대표부 주용철 참사관은 이날 발언을 통해 미국이 대북 적대정책을 포기할 때까지 전략무기 개발을 계속할 것이라고 말했습니다.

[녹취 : 주용철 북한 참사관] “We may be compelled to seek a new path for defending our sovereignty and supreme national interest, the DPRK will steadily develop strategic weapons, essential and prerequisite for national security until the US abundance.”

주 참사관은 특히 미국이 제재와 압박을 고집한다면 주권 수호를 위해 어쩔 수 없이 `새로운 길’을 모색할 수 있다고 밝혔습니다.

우드 대사는 비핵화 협상 진전을 위해 북한이 대화 테이블로 돌아오기를 바란다며, 이에 대한 언급 없이 핵과 미사일 발사 중단 약속을 파기할 뜻을 밝힌 것은 우려스럽다고 지적했습니다.

또, 미국이 비인간적 제재를 유지하면서 북한의 발전을 저지하고 체제를 옥죄려는 야욕에 변함이 없다는 주 참사관의 주장에 대해서는 대북 제재에 대한 미국의 입장을 거듭 강조했습니다.

[녹취: 우드 대사] “We've been very frank the weapon systems that North Korea possesses are a real risk to our security and the security of others. America does not pose a security risk to the North Koreans. We want a bright future for them.”

미국은 북한이 보유하고 있는 무기체계가 미국과 다른 나라들의 안보에 실질적 위험요소라는 점을 매우 명확하게 밝혀왔다는 것입니다.

그러면서, 미국은 결코 북한 주민들에게 안보 위협을 가하지 않으며, 북한의 밝은 미래를 원한다는 점을 거듭 강조했습니다.

북한은 그러나 우드 대사의 발언 뒤 다시 발언을 신청해 북한은 미국이 주장하는 밝은 미래에 희망을 걸지 않으며, 미국의 제재 해제도 기대하지 않는다고 말했습니다.

아울러 미국이 북한의 비핵화 조치에 아무런 상응 조치를 취하지 않았다며, 북한은 미국에 속아왔다고 주장했습니다.

한편, 유럽연합 순회의장국인 크로아티아대표부는 북한에 비핵화 협상 복귀와 핵실험, 탄도미사일 발사 중단을 지속할 것을 촉구했습니다.

그러면서, 북한의 구체적 행동이 있을 때까지 유럽연합은 대북 제재를 엄격히 집행할 것이라고 말했습니다.

제네바주재 한국대표부 이장근 차석대사는 북한에 앞서 발언하면서 남북관계 개선을 위한 한국 정부의 노력과 미-북 대화의 중요성을 강조했습니다.

이 차석대사는 한국은 국제사회의 대북 제재를 존중하면서 동시에 남북관계 개선을 위해 현실적인 방안을 모색할 것이라며 관련국들의 지지를 촉구했습니다.

이 차석대사는 또 실질적인 비핵화의 진전을 위해 미-북 협상이 재개돼야 한다며, 한국은 협상 진전을 위해 모든 노력을 기울일 것이라고 말했습니다.

VOA 뉴스 조상진 입니다.