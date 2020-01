“오케스트라-해금 협주곡으로 한반도 분단 슬픔 전할 것”

미국 캘리포니아주립 데이비스대학 심포니 오케스트라가 다음달 초 한반도 분단의 슬픔을 전하는 협주곡을 연주합니다. 서양의 관현악기와 한국의 전통악기인 해금이 함께 연주됩니다. 김영교 기자가 전해 드립니다.

미국 서부 캘리포니아주립 데이비스대학 심포니 오케스트라가 다음달 1일 ‘동등하지 않은 자유’라는 제목의 창작곡을 연주합니다.

20분 길이의 이 곡은 이 대학 음악교수이자 심포니 오케스트라 지휘자인 크리스찬 발디니 교수가 작곡했습니다.

미국 캘리포니아주립 데이비스대학 심포니 오케스트라 지휘자인 크리스찬 발디니 교수. 사진 제공: Christian Baldini/Facebook.

발디니 교수는 28일 VOA와의 전화통화에서, 한국의 전통 찰현악기인 해금에 매료돼 오케스트라와 해금의 협주곡을 만들기 위해 연구를 시작한 것이 계기가 됐다고 말했습니다.

[녹취: 발디니 교수] “My initial plan was, you know, this piece was meant to be a concerto, it was meant to be, you know, somewhat flashy to show off the beautiful instrument the incredible solos that I was writing it for. And I was having difficulty myself. I thought it would be superficial.”

해금이라는 악기의 아름다움을 보여주는 곡을 쓰려고 했지만 어려움에 부딪혔고, 자신의 곡이 피상적이 될 것으로 느껴졌다는 설명입니다.

발디니 교수는 자신의 곡이 그저 즐기기 위한 곡에 그치지 않고, 음악 뒤에 이야기와 문맥이 있는 곡이 되길 바랬다고 말했습니다.

그러면서, 곡에 대한 영감을 얻기 위해 시조를 비롯한 한국 고전문학의 영어 번역본을 읽기 시작했다고 말했습니다.

[녹취: 발디니 교수] “And somehow, the more I started, you know, looking for sources of inspiration and I've always been very close to literature and looking for poetry I did a lot of reading in poetry, I found this wonderful classical Sijo poetry collection translated into English. These beautiful images about nature, about colors about, you know, children, it was just very nice but this is all 16th 17th century poetry. And I started branching out and saying, I need to look for something more contemporary and I looked for Korean contemporary poetry.”

하지만 그런 시조는 16세기, 17세기의 작품이었기에 좀 더 공감할 수 있는 현대 한국을 이해할 수 있는 시를 찾기 시작했다고, 발디니 교수는 밝혔습니다.

그러다가 도달한 곳은 남북 이산가족들이 상봉에 앞서 쓴 편지들이었습니다.

[녹취: 발디니 교수] “And then I found these letters, and that was the moment when I found the letters, and I said that so close to my heart, and I thought, this is something that I don't think anybody has paid too much attention about before, and to me it was. It jumped directly into my eyes that I had to do something with it.”

편지들이 마음에 와 닿았고, 그래서 이 편지들에 대해 뭔가를 해야겠다는 생각이 들었다는 겁니다.

발디니 교수가 지난 여름 작곡에 착수한 곡은 거의 반 년이 지난 뒤인 이번 달에 완성됐습니다.

심사숙고 끝에 곡명은 ‘동등하지 않은 자유’로 정했습니다.

발디니 교수는 이 곡이 자유로움과 자유롭지 않음을 동시에 다루고 있다면서, 자신의 의사와는 상관 없이 사람이 어디에서 태어나냐에 따라서 자유로움의 정도에 차이가 생기는 현실을 곡명으로 삼았다고 말했습니다.

그러면서, 한국과 북한의 상황이 이런 현실을 잘 보여준다고 설명했습니다.

발디니 교수는 작품이 어둡고 무겁게 느껴질 수 있지만, 결국은 ‘희망적인’ 음색으로 마무리짓게 된다고 강조했습니다.

또 ‘동등하지 않은 자유’에 탈북 여성 박연미 씨와 이현서 씨의 사연도 들어가 있다면서, 곡 중간에 그들이 북한의 억압적인 실태를 증언하는 목소리가 등장한다고 말했습니다.

‘동등하지 않은 자유’는 다음달 1일 캘리포니아주 몬다비 센터에서 처음 연주되며, 한국의 해금 연주자 여수연 씨가 협주에 참여합니다.

VOA뉴스 김영교입니다.