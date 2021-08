미 국무부, 대북지원 단체 면담…북한 여행금지 관련 대화 계속하기로

미 국무부가 미국 내 대북 인도주의 지원단체들과 간담회를 가졌습니다. 양측은 미국인의 북한 여행금지 조치와 관련해 계속 대화하기로 합의했습니다. 안소영 기자입니다.

미 국무부 관리가 17일 저녁 약 1시간 동안 미국 내 대북 인도주의 지원단체 관계자들을 만났습니다.

이 자리에 참석한 대니얼 재스퍼 미국 친우봉사회 워싱턴 지부장은 18일 VOA에, 국무부에서 누가 참석했는지 밝힐 수 없지만 정 박 동아시아태평양 담당 부차관보는 아니라고 설명했습니다.

재스퍼 지부장은 지원단체들이 이번 면담에서 북한 여행금지 조치 해제를 요청했다고 밝혔습니다.

[재스퍼 지부장] “We argue that if the U.S. wants North Korea to come to the table, they must get back to a baseline level of engagement, which means, at minimum, allowing NGOs to carry out their work unimpeded and allowing families to reunite. Rescinding the travel ban would be a small, but important step in demonstrating to the North Koreans that the U.S. is sincere in its declaration that it carries no hostile intent”

대북 지원단체들은 미국이 북한의 협상 복귀를 원한다며 최소한 지원단체들이 방해 받지 않고 활동할 있도록 허용하고 이산가족 상봉도 허용하는 등 기본적인 수준의 관여로 돌아가야 한다는 점을 강조했다는 겁니다.

이어 미국인들의 북한 여행금지 조치를 해제하는 것은 적대적 의도가 없다는 미국의 선언이 진심이라는 점을 북한 주민들에게 보여줄 수 있는 작지만 중요한 조치가 될 것이라고 강조했습니다.

재스퍼 지부장은 이날 면담에서 참석자들은 미국 내 대북 인도지원 단체를 포함한 미국인들의 북한 여행금지 조치와 관련해 지속적으로 대화하기로 합의했다고 밝혔습니다.

국무부는 지난 2017년 6월 미국 대학생 오토 웜비어가 북한에 억류됐다 혼수 상태로 풀려난 뒤 일주일 만에 숨지자 북한 여행 규제를 강화하겠다고 밝혔고, 같은 해 9월 여행 금지 조치를 발령했습니다.

재스퍼 지부장은 미국 내 대북 지원단체들과 한반도 평화를 위한 비정부기구들이 지난 2일 토니 블링컨 미 국무장관에게 서한을 보낸 것을 계기로 이번 면담이 성사됐다고 설명했습니다.

‘개인들이 자유롭게 여행할 수 있도록 하라’(Let Individuals Freely Travel), 이른바 LIFT 캠페인의 일환으로 작성된 이 서한은 미국 시민의 북한 여행금지 조치가 인도주의 단체들의 중대한 지원 사업에 장애물로 작용한다고 지적했습니다.

또한 북한에 가족이 있는 미국 내 한인 이산가족들의 북한 방문을 막는 등 인적 교류와 한반도 평화 정착 노력을 방해하고 있다고 덧붙였습니다.

아울러 서한은 북한 여행금지 조치 해제가 한반도 평화 달성을 위한 원칙으로 외교 정책을 꼽는 바이든 행정부의 약속에도 부합할 것이라고 밝혔습니다.

블링컨 장관 앞으로 발송된 이 서한은 커트 캠벨 백악관 인도태평양조정관과 웬디 셔먼 국무부 부장관, 킨 모이 국무부 동아태 수석부차관보, 성 김 대북특별대표 등에게도 보내졌습니다.

바이든 행정부 들어 국무부가 대북 인도주의 지원단체들을 만난 것은 이번이 두 번째입니다.

국무부는 앞서 지난 지난 3월 미국 내 한인 이산가족 단체들과 화상 간담회를 가졌습니다.

국부부는 이 자리에서 이산가족 문제 해결에 대한 의지를 확인하며 현재 진행 중인 대북 정책검토에서도 이 문제를 중요하게 다루고 있다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.