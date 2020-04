백악관 "미 제재, 인도주의 지원 겨냥 안 해...북한 주민 지지"

미국 백악관은 신종 코로나바이러스 대응과 관련한 정당한 인도적 지원은 제재 대상이 아니라며, 북한 등 주민들을 지지한다고 거듭 확인했습니다. 앞서 미 재무부도 이런 입장을 강조한 바 있습니다. 박형주 기자가 보도합니다.

미국의 제재는 의약품, 의료 기기와 장비, 농업 제품과 같은 합법적인 인도주의적 지원을 겨냥하지 않는다고, 백악관 국가안보회의 NSC가 밝혔습니다.

NSC는 13일 사회연결망 서비스 트위터에 올린 성명을 통해 이 같은 원칙을 확인하며, 미국은 이란과 베네수엘라, 시리아, 북한 등의 주민을 지지한다고 말했습니다.

NCS는 그러면서 ‘신종 코로나바이러스 팬데믹과 관련한 국제적인 인도적 지원에 대한 지지’ 입장을 밝힌 미 재무부의 지난 9일 성명을 공유했습니다.

U.S. sanctions DO NOT target legitimate humanitarian aid, such as medicine, medical devices, equipment, and agricultural products. We support the people of Iran, Venezuela, Syria, and North Korea. https://t.co/ZDctdObL0i