미국 종교단체들, 바이든 대통령에 서한…"대북 대화와 관여 촉구"

미국 내 종교 단체들이 조 바이든 대통령에게 서한을 보내 대북 대화와 관여를 통해 미북 관계 진전을 이뤄달라고 촉구했습니다. 종전선언과 단계적 비핵화 등 5가지 구체적인 사안도 요청했습니다. 안소영 기자입니다.

바이든 행정부의 대북 정책이 곧 발표될 예정인 가운데, 미국 내 종교 단체들이 조 바이든 대통령에게 전향적인 대북 조치를 촉구했습니다.

7일, 미국친우봉사회와 미국 정토회, 메노나이트 중앙위원회,성 요한 성공회 성당, 페어필드 그레이스 UMC 등 미국 종교계 16개 단체는 바이든 대통령에게 서한을 보내 이같이 요청했습니다.

[서한]”As groups motivated by our faith to support peace and human flourishing around the world, we affirm the need to rethink tactics of isolation and maximum pressure and advance U.S.-North Korean relations through dialogue and engagement. We also urge an approach that supports faith-based and other organizations in meeting the humanitarian needs of North Korea’s most vulnerable populations.”

‘고립과 최대 압박’ 전술을 재고하고 ‘대화와 관여’를 통해 미북 관계를 진전시킬 필요가 있다고 확신한다는 겁니다.

또 종교 단체나 다른 기구들이 북한의 가장 취약한 계층의 인도적 수요에 부응할 수 있도록 지원하는 접근법을 촉구한다고 밝혔습니다.

이들 단체들은 아울러 바이든 행정부가 대북 정책에서 최우선으로 고려해야 할 5가지 사안도 제시했습니다.

이들이 요청한 5개 요청 사항은 한국전쟁 종전선언과 점진적이고 단계별 조치가 뒤따르는 비핵화 과정, 인도적 요구에 대처할 수 있는 신뢰구축 조치 지원, 외교적 관여 우선, 그리고 한국의 관여정책을 저해하는 일방적 조치 회피입니다.

그러면서 전 세계 종교 지도자들은 북한과의 건설적인 대화와 평화 체제를 줄곧 촉구해 왔다며, 프란치스코 교황도 싱가포르 정상회담 후 대화가 한국과 북한 전체 발전과 협력의 미래를 보장할 수 있는 지속적인 해결책으로 이어지길 바란다고 했다는 점을 상기시켰습니다.

이들 단체는 적개심과 고립에 근거한 정책들의 실패를 교훈 삼아 이들 5가지 원칙을 포용하는 것이 성공으로 이어질 것으로 믿는다고 밝혔습니다.

[서한]”We believe that embracing the above principles will succeed where hostility and isolation have failed. Our organizations look forward to continuing to promote peace and reconciliation on the Korean peninsula and hope to offer our support for a constructive U.S. policy toward North Korea.”

이어 한반도 평화와 화해를 지속해 증진하기 기대하며 미국의 건설적인 대북 정책을 위해 자신들의 지원을 제공할 수 있기를 희망한다고 밝혔습니다.

이번 서한은 매노나이트 중앙위원회가 중심이 돼 작성됐으며, 서한이 바이든 대통령에게 전달된 것은 확인됐지만 아직 답변은 듣지 못한 것으로 전해졌습니다.

한편 현재 대북정책을 검토 중인 바이든 행정부는 대북 압박과 외교를 모두 고려하고 있다고 밝히고 있습니다.

젠 사키 백악관 대변인은 7일 정례브리핑에서 미국은 북한 문제와 관련해 한반도 비핵화라는 명확한 목표를 갖고 있다면서, 비핵화로 향한 길로 이어진다면 어떤 형태의 외교를 고려할 준비가 돼 있다고 말했습니다.

또 이미 무거운 제재를 받고 있는 북한의 잠재적 도발에 대응할 수 있는 미국의 방법이 제한적이지 않느냐는 질문에는 “우리는,계속 제재를 시행하고 있고, 동맹, 협력국과 협의하고 있다”고 말했습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.