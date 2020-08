미 구호단체들 “북한 외부원 거부, 주민 고통 장기화 우려”

미국 내 구호단체들은 북한이 수해 복구와 관련한 외부 지원을 거부한 데 대해 안타까움과 우려를 나타냈습니다. 신종 코로나바이러스 감염증에 대한 방역 상황은 이해한다면서도, 여러 악재 속에서 외부 도움 없이는 주민들의 고통이 장기화할 수 있다는 지적입니다. 안소영 기자가 전해 드립니다.

김정은 북한 국무위원장은 지난 14일 수해 복구 방안을 논의한 노동당 정치국 회의에서 이번 홍수를 신종 코로나바이러스와 함께 ‘두 가지 위기와 도전’으로 규정했습니다.

북한 관영매체들에 따르면 김 위원장은 코로나 사태를 이유로 수해 복구와 관련해 외부 도움을 허용하지 말도록 지시했습니다.

앞서 유엔과 유럽연합 등 국제사회가 밝힌 수해 복구 지원 의사를 사실상 거부한 겁니다.

미국 내 구호단체들은 이런 조치가 이미 어려운 북한 내 경제 상황을 더욱 악화시킬 수 있다고 우려했습니다.

워싱턴의 민간단체인 전미북한위원회 대니얼 월츠 국장은 14일 VOA와의 전화통화에서, 외부 지원을 받지 않겠다는 북한의 결정은 매우 안타까운 것으로 홍수 피해 상황을 더 악화할 수 있다고 말했습니다.

[녹취: 월츠 국장] “The decision not to allowing the international assistance, I think it is very unfortunate and it could make the situation worse for those who affected by the floods. "

북한은 지난 6개월 동안 신종 코로나바이러스 여파로, 또 장기적으로는 국제사회의 제재에 따른 경제적 압박을 받아왔으며, 이런 상황에서 내부 자원만으로 신속하게 수해를 복구할 수 있는 실정이 아니라는 겁니다.

월츠 국장은 김 위원장이 방문한 수해 지역만 봐도 상황이 심상치 않았다며, 피해 상황을 복구하려면 많은 노력과 자원이 필요해 보인다고 말했습니다.

북한에서 결핵 퇴치 사업을 벌여온 미국의 한 구호단체는 VOA에, 북한 당국의 결정이 주민들의 장기적 고통을 야기할 수 있다고 우려했습니다.

최악의 홍수가 될지 모르는 이번 폭우에 대한 즉각적인 대응이 지금은 가능할 수 있어도, 수해 복구 장비나 깨끗한 식수 시스템과 구호물자, 약품 등은 외부 도움이 없다면 곧 한계에 이른다는 겁니다.

그러면서, 신종 코로나 사태로 주민의 의료와 보건, 영양 상태가 더욱 우려되는 상황에서 주민들에 대한 지원이 북한 당국의 요청이 있어야 가능하다는 점이 아쉽다고 말했습니다.

박기범 재미한인의사협회 북한담당국장은 김 위원장의 이번 지시를 북한 당국이 최우선 과제로 꼽는 신종 코로나 방역의 일환으로 해석했습니다.

수해 복구 지원 과정에서 전염병이 유입될 수 있다는 두려움 때문이지, 무조건적인 지원 거부를 의미하지는 않아 보인다는 겁니다.

그러나 북한은 신종 코로나에 보다 과학적 근거를 토대로 대응할 수 있도록 국제사회와의 협력이 필요하다고, 박 국장은 밝혔습니다.

[녹취: 박 국장]”In terms of the duration of quarantine, North Korea, they may go as long as 40 days. ”

격리 기간을 보더라도 북한의 격리 기간은 최장 40일인데, 이는 (전염병에 대한) 두려움 때문에 매우 조심하는 것이지만, 과학적 근거를 토대로 한 것으로 아니라는 지적입니다.

박 국장은 이런 대응은 인도적 지원 등 국제기구들의 활동을 제약해 더 큰 피해를 야기할 수 있다고 말했습니다.

박 국장은 따라서 국제사회와 북한 간에 전염병 유입 방지책과 국제 지원 허용 범위 사이에서 접점을 찾을 수 있을 것이라고 말했습니다.

한편 스위스 제네바에 본부를 둔 비정부기구 (ACAPS)는 13일, 북한에 집중호우가 이어진 지난 1일부터 6일까지 북한 주민 135명이 숨지고 1만 1천 가구가 파손됐다고 전했습니다.

이 같은 수치는 앞서 국제적십자연맹(IFRC)이 북한 적십자사를 인용해 공개한 사망 22명과 실종 4명 보다 6배가량 많은 겁니다. ACAPS는 인명 피해 산출 근거를 묻는 VOA의 질문에 답하지 않았습니다.

ACAPS는 북한 내 접근이 제한돼 폭우에 따른 이재민 수 등 수해 규모를 정확히 집계할 현장 조사가 이뤄지지 않고 있다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.