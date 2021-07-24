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오늘의 사진
[오늘의 사진] 2021. 7. 23
오늘 하루 세계 각국의 뉴스와 흥미로운 소식을 사진으로 전해드립니다. 2020 하계 올림픽 개막식이 도쿄 국립경기장에서 열렸습니다. 조 바이든 미국 대통령 부인 질 바이든 여사가 도쿄 올림픽 개막식에 참석했습니다. 일본 도쿄 국립경기장 근방에서 올림픽 반대 시위가 열렸습니다.
2021.7.24 7:05 오전
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2020 하계 올림픽 개막식이 열리는 도쿄 국립경기장에서 불꽃이 쏟아 오르고 있다.
미국 영부인 질 바이든 여사가 2020 도쿄 올림픽 개막식에 참석했다.
2020 도쿄 올림픽 개막식에서 미국 선수단이 입장하고 있다.
일본 도쿄 국립경기장에서 열린 2020 하계 올림픽 개막식이 신종 코로나바이러스 사태로 관중 없이 열렸다.
한국대표 선수단이 도쿄 국립경기장에서 열린 2020 하계 올림픽 개막식에 입장하고 있다.
2020 도쿄 올림픽 개회식에 각국 대표 선수단이 모였다.
일본 도쿄 국립경기장에서 열린 2020 하계 올림픽 개막식에서 마지막 성화봉송 주자 오사카 나오미가 올림픽 시작을 알리기 위해 성화대에 불을 붙였다.
2020 하계 올림픽 개막식이 열리는 일본 도쿄 국립경기장 근방에서 올림픽 반대 시위가 열렸다.
인도 바나스칸타 지역에서 의료진이 신종 코로나바이러스 백신 접종을 집집마다 방문하며 실시하고 있다.
방글라데시 정부가 신종 코로나바이러스 방역을 위해 다카에 봉쇄령을 선포한 뒤 사람들이 고향으로 떠나고 있다.
브라질 리오데자네이루 시민들이 탄 버스에 신종 코로나바이러스 방역 지침인 마스크 쓰기 캠페인 사진이 덮여 있다.
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