[VOA 매일 영어] 영어 추임새 ‘you know’ – 저기 있잖아요

안녕하세요? Everyday English VOA 매일 영어 진행에 이은경입니다. 미국인들의 일상 대화에서 ‘you know’라는 표현을 자주 합니다. 이유가 뭘까요? 그만큼 의미가 다양하기 때문인데요, 오늘은 ‘you know’의 다양한 표현 살펴보도록 하겠습니다.

먼저 대화 들어보겠습니다.

Lucija, do you know the new guy down in marketing?

(루시아, 아래층 마케팅에 새로 온 사람 아세요?)

YOU KNOW, not really, but I did meet him.

(있잖아요, 잘 모릅니다. 하지만 전에 제가 만났어요.)

Oh, that’s great. (그거 잘 됐네요.)

Can you, YOU KNOW, maybe introduce me?

(당신이 아마도, 있잖아요, 저를 소개해 주실 수 있나요?)

I need help with a marketing presentation and I want to impress my boss, YOU KNOW

(마케팅 발표를 하는데 도움이 필요해요, 저는 상사에게 감명을 주고 싶거든요, 아시잖아요.)

Sure! 그럼요!

대화 해석해보죠.

YOU KNOW라는 표현은 많은 의미를 가질 수 있습니다.

우선 문자 그대로, ‘당신이 그것 또는 (그 사람)을 안다’는 말이죠.

알다라는 뜻으로 사용된 대화 들어보겠습니다.

Do you know that person?

(저 사람 아세요?)

Yes, I know him.

(네, 그를 압니다.)

격식없는 대화에서도 쓸수 있습니다.

전문가들은 you know를 ‘인정 표시(acknowledge marker)’라고 부릅니다.

진술을 부드럽게 만드는 역할을 합니다.

특히 의견을 제시할 때 그렇습니다.

이런 용법에서는 문장의 어디에나 위치할 수 있습니다.

I’m glad the test is over.

(시험이 끝나서 좋아요.)

I studied really hard, YOU KNOW.

(저는 정말 열심히 공부했어요, 아시잖아요.)

또한 동의를 제안하거나, 이해를 공유할 때도YOU KNOW를 사용할 수 있습니다.

YOU KNOW, we’ll have to postpone our business trip.

(아시다시피, 우리 출장을 미뤄야겠어요.)

You’re right. (맞습니다.)

대화의 공간을 메우는 방법 중 하나로 YOU KNOW를 사용하기도 합니다.

무슨 말을 어떻게 해야 할 지 모를 때 그렇게 합니다.

Driving your brother home used a lot of gas, YOU KNOW.

(당신 남동생을 집에 태워다 주느라 기름이 많이 들었어요, 알잖아요.)

I am happy to accept, YOU KNOW, gas money.

(그래서 기름값을 받으면, 있잖아요, 좋겠습니다.)

하지만 you know를 너무 자주 사용하시면 안 됩니다. 말을 잘 못하는 표현력이 부족한 사람으로 인식되거나 긴장했을때 you know라는 말을 자주 쓰기 때문입니다.

Everyday English VOA 매일영어, 오늘은 you know, you know의 다양한 표현 살펴봤습니다.