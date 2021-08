[VOA 매일 영어] 'well'

안녕하세요? 회화와 문법을 동시에 공부하는Everyday English, VOA매일영어 진행에 이은경입니다. 오늘은 well w-e-l-l 원어민들이 가장 많이 사용하는 단어가운데 하나인 well이 어떻게 쓰이는지 살펴보겠습니다.

쓰여지는 품사와 상황에 따라 전달하는 의미도 매우 다양한데요. 문장 들어보시죠.

-Well, well, well, have I got a fun fact for you! (자, 자, 자, 제가 여러분을 위해 재밌는 걸 마련했습니다. 재밌는 사실을 준비했습니다.)

여기서 well은 어떤 말을 하기전에, 자, 이런 뜻으로 쓰였습니다.

이런 별 해석이 필요없지만 지금 어떤 말을 하려한다는 상황을 well 이라는 단어를 3번 사용하며 알리고 있는 것 입니다.

-The English language has more than 170,000 words in current use. (영어는 현재 17만 개 이상의 단어가 사용됩니다.)

- The word WELL is one of the 100 most used! (단어 WELL은 가장 자주 쓰이는 100개 단어 가운데 하나입니다!)

-I’m not surprised. I probably use the word, well, 10-15 times a day. (저는 놀라지 않습니다. 저는 아마도 그 단어를, 음, 하루 10번에서 15번은 사용하는 것 같아요.)

여기서 well은 음, 글쎄요. 정도로 해석할 수 있겠죠. 그러니까 영어로 대화를 할때, 하고자 하는 답이 생각이 금방 나지 않거나, 생각할 시간이 필요할때, 그냥 아무말도 하지 않고, 상대방을 기다리게 하는 것 보다는, well이라고 말하는 것이 좋은 대화의 방법이라 할 수 있겠습니다. well이라고 말함으로써 상대방이 지금 나는 생각중입니다. 라는 표현을 한 것이 되는 겁니다.

- I’m not surprised. I probably use the word, well, 10-15 times a day. (저는 놀라지 않습니다. 저는 아마도 그 단어를, 음, 하루 10번에서 15번은 사용하는 것 같아요)

WELL은 부사와 형용사, 명사, 감탄사 등 쓰여지는 품사도 다양합니다.

부사로 쓰여지면 잘, 제대로, 꽤 등의 뜻을 갖습니다. -->예문) He did well in that game. (그는 그 경기에서 잘 했어요)

형용사로 쓰여지면, 건강한, 아프지 않은 등의 의미를 갖게 됩니다. -->예문) He hasn’t been very well lately (그는 요즘 몸이 매우 좋지 않습니다.)

명사로 쓰여지면 ‘우물’이라는 뜻입니다.

또 감탄사로도 자주 쓰입니다. 감탄사로 쓰일 때도 상황에 따라 다양한 의미를 담고 있는데요. 감탄사로 쓰일 때는 상황에 따라, 뭐, 음, 이런, 자, 그거 참, 저런, 글쎄, 그러니까 등등 매우 다양하게 해석됩니다. 오늘 매일 문법 시간에는 감탄사로 쓰여지는 경우에 한해 알아봅니다.

-Today, I’m going to tell you about Three. (오늘 저는 3가지에 대해 말하려고 합니다.)

-The FIRST is to express mild disapproval or disagreement. (첫째, 약간 못마땅하거나 동의하지 않다는 것을 나타낼 때 쓰입니다.)

A: I can’t believe I missed the bus! Now I’m definitely going to be late. (내가 버스를 놓쳤다는 걸 믿을 수가 없어요. 이제 나는 틀림없이 늦을 거예요.)

A 라는 사람의 말에 B는 이렇게 말합니다.

B: Well, I told you that the bus comes at 8 am sharp every morning. (거참, 내가 버스는 매일 아침 여덟 시 정각에 온다고 말했잖아요)

이 대화에서 B는 이미 A에게 사전 정보를 줬지만 버스를 놓친 것에 못마땅하다는 것을 알 수 있습니다. 물론 이 때 B의 억양을 통해, 안타까움을 나타내는 이런, 아이고 등의 뜻으로 해석을 달리할 수도 있습니다.

-The SECOND is to begin a story or explanation or to continue one that was interrupted. (두 번째는 어떤 이야기나 설명을 시작할 때 또는 중단된 것을 계속 이어가려고 할 때입니다.)

-Remember that house I was hoping to rent? Well, when we went to look at the place, people were already living there! (내가 그 집을 빌리길 원한 거 기억해요? 흠, (그런데) 우리가 그곳에 갔을 때는 이미 사람들이 살고 있었어요!) -->화자는 상황을 설명하면서 새로운 이야기를 시작하는 도입부에 WELL을 사용하고 있습니다.

-And the THIRD is to show that something has ended to make a final statement about it. (그리고 세 번째는 마무리하는 말로 대화가 끝났다는 것을 나타냅니다.)

-For example, suppose you see a friend on the street. (예를 들어 여러분이 길에서 친구를 만났다고 가정해보죠.)

-After a few minutes of talking, she says this: (잠시 대화를 나눈 후 그녀가 이렇게 말합니다: )

-Well, it was nice seeing you too! l’ve got to jump on the Metro soon. (자, 나도 만나서 반가웠어! 나는 이제 곧 지하철을 타야해)

-Your friend is signaling that she wants to say goodbye because she has to go now. (여러분의 친구는 이제 가야 하기 때문에 작별 인사를 하길 원한다는 신호를 보내고 있습니다.)

Everyday English, VOA매일영어 오늘은 well w-e-l-l 원어민들이 가장 많이 사용하는 단어가운데 하나인 well이 어떻게 쓰이는지 살펴봤습니다.