[VOA 매일 영어] verb tense 동사 시제 

회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA매일 영어 진행에 이은경입니다. 영어의 동사는 그 자체가 갖고 있는 고유한 뜻뿐만 아니라, 시제를 통해서도 많은 정보를 알 수 있습니다. 하지만 한국어에는 없는 생소한 시제도 있어 어렵게 느껴지기도 하는데요. 오늘은 영어 동사 시제에 대해 알아보겠습니다.

-Verb tenses tell us how an action relates to the flow of time.

(동사의 시제는 하나의 행동이 어떻게 시간의 흐름과 연관돼 있는지 우리에게 말해줍니다.)

-The English language divides verbs into three main tenses:

(영어는 크게 3개의 시제로 동사를 구분하고 있습니다.)

PRESENT (현재)

PAST (과거)

FUTURE (미래)

-Those three tenses are each divided into four smaller groups

(이 3개의 동사는 각각 4개의 더 작은 그룹으로 나뉩니다.)

SIMPLE (단순)

PROGRESSIVE (진행)

PERFECT (완료)

PREFECT PROGRESSIVE (완료 진행) -There are 12 verb tenses in English. (영어에는 12개의 동사 시제가 있습니다.)

다시 말해 현재, 과거, 미래 3개의 시제를 단순, 진행, 완료, 완료 진행의 4가지로 더 세분할 수 있다는 것입니다. (즉 3x 4, 영어에서는 12가지 경우의 시제가 나올 수 있습니다.)

예를 들어 '현재 + 단순형 시제'는 지금을 기준으로, 습관이나 일반적인 것들을 표현합니다.

He goes to school every morning. (그는 매일 아침 학교에 갑니다.)

He tries very hard. (그는 매우 열심히 노력합니다.)

반면 '과거 + 진행형 시제'는 과거의 어느 시점에서 어떤 일이 계속 진행되고 있음을 나타냅니다.

He was writing an e-mail when the phone rang.

(전화가 울릴 때 그는 이메일을 쓰고 있었습니다.)

I was preparing dinner while John was working upstairs.

(존이 이층에서 일하는 동안 나는 저녁을 준비하고 있었습니다.)

Most of the time, we only use 4 or 5 of them.

(대부분의 경우, 우리는 이 가운데 4 개 또는 5개만 사용합니다.)

To make almost all English verb tenses, you have to put a foam of the word have, be or will in front of the verb.

(거의 모든 영어 동사 시제를 만들기 위해서는 동사 앞에 ‘have’ ‘be’ 또는 ‘will’을 써야 합니다.)

HAVE SEEN

AM LIVING

WILL WATCH

-English verb tenses give many details about time and action, such as:

(영어의 동사 시제는 시간과 행동에 대해 많은 정보를 제공합니다.)

예를 들어

IS THE ACTION FINISHED? ( 그 행동이 끝났나?)

WAS THE ACTION REPEATED? ( 그 행동이 반복됐나?) 등의 정보가 사용된 동사 시제를 통해 알 수 있습니다.

Everyday English, VOA매일 영어, 오늘은PRESENT (현재) PAST (과거) FUTURE (미래) 영어 동사 시제에 대해 알아봤습니다.