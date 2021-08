[VOA 매일 영어] 단순현재 시제와 인칭 

회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일영어 진행에 이은경입니다.

오늘은 영어의 가장 기본적인 시제인 단순현재 시제와 인칭 사용에 대해 살펴보겠습니다.

I wake up at 7 every day

(나는 매일 7시에 일어납니다.)

매일 아침 7시에 일어난다며 반복되는 규칙적 행동을 말하고 있습니다.

단순현재 시제는 반복이나 일상적인 행동을 나타낼 때 / 현재의 상태나 상황을 나타낼 때 / 사실적 진술 또는 일반적인 것을 말할 때 /가까운 장래에 계획된 사건에 대해 이야기할 때 사용합니다.

이번에는 2인칭인 경우 문장 들어보시죠.

You wake up at 7 every day!

당신은 매일 아침 7시에 일어납니다.

3인칭인 경우 문장 들어보겠습니다.

John wakes up at 7 every day!

존은 매일 아침 7시에 일어납니다.

Jane wakes up at 7 every day!

제인은 매일 아침 7시에 일어납니다.

단순현재 시제에서는 주어가 1인칭(I)과 2인칭(you)일 때는 동사의 기본형(wake)을 씁니다. 하지만 주어가 3인칭 단수(John)일 때는 동사에 ‘-s’를 붙여야 합니다. (wakes)

What time do you wake up?

몇 시에 일어나십니까?

My cat wakes me up at 6:00. And I do not like that!

내 고양이는 6시에 나를 깨워요. 나는 정말 싫습니다!

Did you notice, Both Questions and Negatives need the auxiliary verb, ‘do?”

의문문과 부정문 모두 조동사 ‘do’를 필요로 한다는 건 알아채셨나요?

의문문) What time do you wake up?

부정문) And do not like that!

Right, John. I think we have everything we need now. You always help me – even when you are sleepy! Thank you!

(네, 존, 이제 필요한 건 다 한 것 같네요. 당신은 항상 나를 도와주네요. 심지어 졸릴 때도 말이죠! 고마워요!)

Everyday English, VOA 매일영어 오늘은 영어의 가장 기본적인 시제인 단순현재 시제와 인칭 사용에 대해 살펴봤습니다.