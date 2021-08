[VOA 매일 영어] 'plan'

안녕하세요? 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English VOA 매일영어 진행에 이은경입니다. 오늘은 막연한 계획을 표현할 때 쓰는 영어, 알기 쉽게 소개해드리겠습니다.

-What are your plans for the weekend? (이번 주말 계획이 뭔가요?)

-If you are like me, maybe you have some ideas but haven’t decided yet. (만일 여러분이 저와 같다면, 어떤 생각은 갖고 있지만 결정하지 않았을 수도 있습니다.)

-There are several ways to say that you are not sure about plans. (어떤 계획이 아직 확실하지 않을 때 말할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.)

-For example, you could use the modal verb “may,” as in I may work in my garden this weekend. (예를 들어, ‘이번 주말에 정원에서 일할지도 몰라요’라며 조동사 ‘may’를 쓸 수도 있습니다.)

~일지도 모른다, ~ 일 수도 있다는 뜻을 가진 ‘may’는 확실하지 않을 때 쓸 수 있는 대표적인 조동사입니다. ‘may’의 과거형인 ‘might’도 불확실성을 나타낼 때 사용할 수 있습니다. ‘might’는 ‘may’보다 더 확실하지 않은 상황을 나타냅니다.

-I might go to Korea next year. (내년에 한국에 갈지도 몰라요.- 내년에 한국에 갈 수도 있지만 안 갈 수도 있다는 뜻이 좀 더 강하게 들어 있습니다.)

-I may have a slice of cake after dinner. (저녁 식사 후 케이크 한 조각을 먹을지도 몰라요. -아직 정하지는 않았는데, 먹을 것 같다는 좀 더 강한 표현입니다.)

-But you can also express uncertainty about plans with a past tense verb, Especially with the verb “think.” (그런데 과거형 동사, 특히 “think” 동사를 써서 그 계획이 확실하지 않은 것을 나타낼 수도 있습니다.)

~생각한다는 뜻을 가진 “think”는 ‘내 생각에 ~ 일 것 같다’는 뜻도 가지고 있어 “guess”와 함께 추측이나 확신이 없을 때 자주 쓰입니다.

-I think I can go with you! (내 생각에 너와 같이 갈 수 있을 것 같아!)

-I guess we will rent a car. (차를 대여해야 할 것 같습니다.)

-Here’s an example. (여기 예가 있습니다.)

-Which of these sounds more uncertain? (어떤 게 더 불확실하게 들리나요?)

-I am thinking of working in my garden this weekend.

-I was thinking of working in my garden this weekend.

-Both examples show uncertainty, but the second examples shows more uncertainty with the past continuous verb “was thinking.” (두 예문 다 불확실성을 보여주고 있습니다. 하지만 두 번째 예문이 과거진행형 동사 “was thinking”을 써서 좀 더 불확실성을 나타내고 있습니다.)

-In English, past verb forms do not always have a past meaning. (영어에서는 과거형이 항상 과거의 뜻만 가지고 있지는 않습니다.)

-In some situations, we use past forms to describe the present or even the future. (어떤 때는 현재, 심지어는 미래를 표현할 때 과거형을 쓰기도 합니다.)

-Use of the past continuous emphasizes the speaker has not made up his or her mind. (과거진행형을 사용해 화자가 자신의 마음을 결정하지 않았다는 것을 강조하죠.)

Everyday English VOA 매일영어 오늘은 막연한 계획을 표현할 때 쓰는 영어 살펴봤습니다.