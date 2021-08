[VOA 매일 영어] if와 whether 차이점

회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어 진행에 이은경입니다. 오늘은 if와 whether비슷하지만 쓰임이 다른 if와 whether의 사용에 대해 살펴보겠습니다.

-The words if and whether are conjunctions that connect two or more sentences or clauses.

(if와 whether는 둘 또는 그 이상의 문장이나 절을 연결하는 접속사입니다.)

-On today’s program, I will talk about when “if” must be used and when the two words are interchangeable.

(오늘 프로그램에서는 언제 반드시 if가 사용되고, 언제 이 두 단어-if와 whether가 호환 사용될 수 있는지 얘기해보겠습니다.)

-We use “if” in conditional sentences. We cannot use “whether.”

(조건문에서는 if를 사용합니다. whether는 사용할 수 없습니다.)

-A conditional sentence is one that presents a condition and a result.

(조건문이란 조건과 결과를 보여주는 문장입니다.)

-In other words: When A happens, B happens.

(다른 말로 즉, A가 일어나면 B가 발생하는 구조입니다.)

If I won the lottery, I would buy a house.

(내가 만일 복권에 당첨되면, 나는 집을 살 겁니다.)

이 문장에서, if I won the lottery “는 조건(절)이고, I would buy a house.는 그에 따른 결과가 됩니다. 즉, A , 복권에 당첨되는 상황이 벌어지면, B , 집을 사는 결과가 발생할 거라고 말하고 있습니다.

let’s talk about two situations in which “if” and “whether” are interchangeable. (이번에는 if와 whether이 서로 호환 사용되는 상황에 대해 이야기해보겠습니다.)

-When reporting yes or no questions, we can use “if” or “whether.”

(예 또는 아니오 질문을 전할 때, 우리는 if 또는 whether를 사용할 수 있습니다. )

He asked if I listen to music every night./ He asked whether I listen to music every night.

(그는 내가 매일 밤 음악을 듣는지 아닌지 물어봤습니다.)

이 문장에서 화자는 그가 밤마다 음악을 듣는지 아닌지 물어봤다고 누군가에게 전하고 있습니다. 이 경우, if나 whether 둘 다 사용 가능합니다.

-We can also use if or whether when asking indirect yes or no questions.

(우리는 또 예, 또는 아니오 질문을 간접적으로 물어볼 때 if 또는 whether를 사용할 수 있습니다.)

Can you tell me if the train is coming soon? / Can you tell me whether the train is coming soon?

(열차가 곧 도착할지 아닐지 말해줄 수 있습니까?)

이 문장에서 나는 기차가 금방 도착할지 여부를 누군가에게 묻고 있습니다. 이 질문에 대한 답은 예 또는 아니오가 될 수 있습니다. 즉 "네, 열차가 금방 도착할 겁니다." 또는 "아니오, 열차는 금방 도착하지 않을 겁니다."가 될 수 있습니다. 이렇게 간접적으로 예 또는 아니오 질문을 할 때도 if 또는 whether 모두 사용할 수 있습니다.

Everyday English VOA매일영어 오늘은 if나 whether이 둘 다 사용 가능한 경우 살펴봤습니다.