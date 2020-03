주한미군, 한국 오가는 장병과 가족 이동 제한 지시

미 육군은 한국을 오가는 모든 장병과 가족에 대해 이동 제한을 지시했습니다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 미군 장병 감염과 미국 내 확산을 막기 위한 조치로 풀이됩니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.

주한미군사령부는 한국으로 또는 한국에서 이동하는 모든 미 육군 장병과 가족들에 대한 이동을 제한한다고 밝혔습니다.

주한미군사령부는 8일 트위터를 통해 “미 육군성의 이 같은 이동 중단 지시를 인지하고 있다”며 이같이 말했습니다.

주한미군사령부는 주둔지 변경 명령 등을 받은 8군 장병이 적용 대상이라고 밝혔습니다. 이에 따라 주한미군 순환배치 일정 등에도 영향을 주게 될지 주목됩니다.

주한미군사령부는 또 미국에서 전문적 군사교육을 받기로 예정된 장병들도 적용 대상이라고 덧붙였습니다.

USFK is aware of the Department of the Army's order to stop movement for all Army Soldiers and family members moving to or from South Korea or Soldiers scheduled to attend professional military education in the United States due to COVID-19 concerns. We are analyzing the impacts. pic.twitter.com/ssedpmligj