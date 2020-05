미 지난주 신규 실업수당 신청 298만건...코로나 이후 3천600만건

미국에서 코로나 사태로 3천600만명 이상이 일자리를 잃었습니다.

미 노동부는 지난주 298만 명이 실업수당을 신청했다고 14일 밝혔습니다.이는 2주 전보다 19만 5천 건 감소한 숫자입니다.

또 이는 코로나 비상사태 이후인 3월 셋째 주부터 계산하면 8주간 3천600만명 이상이 일자리를 잃었음을 의미합니다.

지역별로 보면 뉴욕과 코네티컷, 조지아와 플로리다, 위스콘신 주 등 7개주를 제외하고 대부분의 주에서 감소세를 띄었습니다.

한편 코네티컷 주의 경우 전 주보다 26만 건 더 증가해 약 29만 8천여 건으로 집계됐습니다.

미국에서 가장 먼저 바이러스 방역 규제조치를 완화한 조지아 주에서는 1만3천여 건 증가해 24만 1천여 건으로 집계됐고, 식당 영업 재개를 허용한 플로리다 주에서도 4만7천여건 증가해 22만여 건을 기록했습니다.

Good numbers coming out of States that are opening. America is getting its life back! Vaccine work is looking VERY promising, before end of year. Likewise, other solutions!