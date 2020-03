미 고위관리 “신종 코로나 관련 북한에 도움 제안”

국무부 고위관리가 북한 측에 코로나바이러스와 관련한 도움의 손길을 내민 것으로 알고 있다고 밝혔습니다. 북한 내 바이러스 유입 가능성에 대해선 우려 표명과 함께 감염됐을 지 모를 주민들에게 위로를 전했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

국무부 고위관리는 신종 코로나바이러스와 관련해 미국 정부가 북한 측에 도움을 제안했다고 말했습니다.

[녹취: 데스트로 차관보] “But I do know that the – that our government has reached out to North Korea, to Iran, and to China – to everybody, and said look, to the extent that we can be useful, we will try and be useful and provide assistance. We’ve done that in any number of occasions.”

로버트 데스트로 국무부 민주주의·인권·노동 담당 차관보는 11일 국무부 연례 인권보고서를 발표하는 자리에서 “미국 정부가 (이번 사태와 관련해) 북한과 이란, 중국, 그리고 모두에게 손을 내민 사실을 알고 있다”며, 이를 통해 미국이 도움이 될 수 있다는 점과 노력을 할 수 있고, 또 지원을 제공할 수 있다는 말을 했다고 밝혔습니다.

그러면서, 이런 일을 몇 번이고 했다고 덧붙였습니다.

앞서 미국 정부는 지난달 신종 코로나바이러스에 대한 북한 주민들의 취약성을 우려하며, 대북 지원을 위한 제재 면제 등의 조치를 신속하게 취하겠다는 성명을 발표한 바 있습니다.

데스트로 차관보는 북한의 신종 코로나바이러스 유입 가능성에 대해서도 우려의 입장을 나타냈습니다.

[녹취: 데스트로 차관보] “Well, I mean, the short answer to your question is that of course we’re concerned about the North Korean people, and we extend our sympathies to all of the families that find themselves in the unfortunate situation of being infected. But we also know that North Korea is a very closed society. Information is very hard to come by.”

데스트로 차관보는 ‘북한의 코로나바이러스 전파 상황을 알고 있느냐’는 질문에 “짧게 답하자면 물론 우리는 북한 주민들에 대해 우려하고 있다”며, “(바이러스에) 감염되는 불행한 상황에 처해있는 모든 가족들에게 위로를 표한다”고 말했습니다.

그러면서, “북한이 매우 폐쇄적인 사회라는 점을 알고 있고, 정보를 얻기도 매우 힘들다”고 덧붙였습니다.

그러나 데스트로 차관보는 북한 내 코로나바이러스 전파 상황에 대해선 직접적인 답변을 하지 않은 채 “알지 못하며, 추측할 수도 없다”고 밝혔습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.