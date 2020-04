유엔 사무총장 “코로나 사태, 빠르게 인권 위기로 전환”

유엔 사무총장은 신종 코로나바이러스에 대한 대응이 인권에 대한 억압으로 이어져서는 안된다고 경고했습니다. 인권 전문가들은 북한도 코로나 대응에서 인권을 중시해야 한다고 말했습니다. 안소영 기자입니다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 23일, 신종 코로나바이러스 감염증이 빠른 속도로 인권 위기로 바뀌면서 인류의 위기를 초래하고 있다고 말했습니다.

[녹취: 구테흐스 사무총장] “And the push back against human rights in some countries, the crisis can provide the pretest without repressive measures for purposes and unrelated to the pandemic disease unacceptable, more than ever, governments must be transparent, responsive and accountable, civic space and press freedom are critical”

구테흐스 사무총장은 23일 공개한 화상 메시지에서, 신종 코로나 여파로 일부 국가에서 인권이 후퇴하고 있다면서, 이번 위기가 전염병과 무관한 목적을 위해 억압적 조치를 채택하는 빌미가 돼서는 안된다고 경고했습니다.

이어 지금은 무엇보다 각국의 투명하고 대응적이며 책임있는 조치가 필요하며, 언론의 자유가 매우 중요하다고 강조했습니다.

구테흐스 총장은 신종 코로나바이러스를 다루기 위한 공공 서비스 제공에 차별이 있고, 접근을 방해하는 구조적 불평등이 있다고 지적했습니다.

하지만 북한 등 특정 국가를 지목하거나 구체적 문제점을 지적하지는 않았습니다.

로버타 코헨 전 국무부 인권담당 부차관보는 23일 VOA와의 전화통화에서, 북한이 이제라도 ‘인권 중심’의 전염병 대응에 나서야 한다고 말했습니다.

[녹취: 코헨 전 부차관보] “North Korea where controls already in place social controls, on the one hand that might help in a health emergency, but these are not. These controls are violations of individual rights.”

코헨 전 부차관보는 보건 비상 사태에는 이동 제한 등 일종의 사회적 억압이 도움이 된다는 시각도 있지만, 북한이 이미 시행하는 사회적 통제는 개인의 권리에 대한 침해라고 말했습니다.

그러면서 전염병 실태를 투명하고 공개하고 국제사회 정보를 공유하는 등 현실적 대응에 나서야 한다고 말했습니다.

[녹취: 코펜 전 부차관보] “They are building a new hospital in Pyongyang , obviously this announcement of the hospital is connected an epidemic, In addition, they have requested aid from aid agencies.”

평양에 새로운 병원을 설립하고 국제 기구들에 진단기와 개인 보호 용품등의 지원을 요청하는 가운데, 여전히 확진자가 없다는 북한 당국의 주장은 신빙성이 떨어진다는 겁니다.

코헨 전 부차관보는 북한이 내부를 공개하고 지원을 위한 국제사회의 접근을 방해하지 말아야 한다고 덧붙였습니다.

앞서 미첼 바첼레트 유엔 인권 최고대표도 북한 당국의 엄격한 통제에 대해 우려한 바 있습니다.

북한 정부가 의료 전문가와 인도주의 지원 단체들에게 완전하고 방해 없는 접근을 허용해야 한다는 겁니다.

아울러 바첼레트 대표는 북한이 정보 접근에 대한 통제도 완화해야 한다고 강조했습니다.

한편 유엔난민기구(UNHCR)의 필리포 그란디 최고대표는 23일, 전쟁과 갈등, 박해 등을 피해 피해 목숨 걸고 탈출한 사람들이

신종 코로나로부터 자국민을 지키고 경제적 피해를 최소화하려는 각국의 노력 때문에 위험에 처하게 됐다고 경고했습니다.

그란디 최고대표는 난민 보호의 핵심 원칙이 이번 전염병으로 시험대에 올려졌다며, 신종 코로나 대응이라는 명분 하에 난민에 대한 안전과 보호를 외면해서는 안된다고 강조했습니다.

또한 유엔난민기구 자료에 따르면, 바이러스 확산을 막기 위해 국경을 완전 또는 부분적으로 봉쇄한 167개국 가운데 57개 국이 망명 신청을 받지 않고 있는 것으로 집계됐다고 밝혔습니다.

[그란디 대표] “With wars and violence in many parts of the world continuing, such measures are effectively suspending the right of people to seek asylum. Those seeking safety and shelter are being turned away at land borders or at sea and returned or transferred to other countries where they may face serious threats to their life or freedom”

전쟁과 폭력이 이어지는 가운데 이같은 조치는 사실상 망명을 모색할 사람들의 권리를 막는 것이라는 설명입니다.

그란디 최고대표는 안전한 피난처를 찾는 사람들이 외면 당하고, 결국 생명이나 자유를 심각하게 위협받을 수 있는 있는 곳으로 보내질 것이라고 우려했습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.