트럼프 “WHO, 한 달 내 개선 없으면 자금지원 영구중단"

도널드 트럼프 대통령은 18일 세계보건기구(WHO)가 실질적인 개선을 이루지 못하면 미국의 자금 지원을 영구적으로 중단하겠다고 경고했습니다.

트럼프 대통령은 이날 트위터에 올린 세계보건기구 (WHO) 사무총장에게 보낸 서한에서 이같이 밝히고 미국은 “회원국 탈퇴 여부도 고려할 것”이라고 말했습니다.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv