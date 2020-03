트럼프 “고위험 국가 여행자, 미국 입국시 의료검사”

도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나 바이러스 위험 국가 여행자들을 대상으로 의료 검사를 실시한다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 1일 자신의 트위터에 “코로나바이러스와 관련해 고위험국으로 지정된 국가나 이들 국가 내 지역에서 출발하는 여행자들은 ‘탑승 전 의료 검사’를 받는 것 외에, 추가로 미국 도착 시, 한 번 더 의료 검사를 받게될 것이라고 전했습니다.

Coronavirus: In addition to screening travelers “prior to boarding” from certain designated high risk countries, or areas within those countries, they will also be screened when they arrive in America. Thank you! @VP @SecAzar @CDCgov @CDCDirector