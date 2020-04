트럼프 "미국 이민 일시중단할 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 어제(20일) 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)을 이유로 미국 내 모든 이민을 일시 중단하겠다고 밝혔습니다.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!