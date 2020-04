트럼프, 남미국가 코로나 의료장비 지원 약속

도널드 트럼프 대통령이 에콰도르와 온두라스 등 남미 국가에 코로나바이러스 의료장비 지원을 약속했습니다.

트럼프 대통령은 24일 트위터를 통해 레닌 모레노 에콰도르 대통령과 후안 올란도 에르난데스 온두라스 대통령과 각각 전화통화를 갖고 코로나바이러스 치료용 산소호흡기와 진단키트 등의 의료장비를 지원할 것이라고 말했습니다.

Great conversation with President Lenin Moreno of the Republic of Ecuador. We will be sending them desperately needed Ventilators, of which we have recently manufactured many, and helping them in other ways. They are fighting hard against CoronaVirus!