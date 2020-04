트럼프 "한국 등 정상과 통화"...청와대 "대북 인도지원 원칙 재확인"

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일 문재인 한국 대통령과 전화통화를 갖고 신종 코로나바이러스 등 현안에 대해 논의했습니다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트위터에 “아침에 코로나바이러스 대응과 관련해 미 연방재난관리청(FEMA), 그리고 군과 이야기를 하며 시간을 보내고 있다”면서, “폴란드와 한국, 바레인을 포함한 다양한 나라의 지도자들과도 이야기를 했다”고 글을 올렸습니다.

Spending the morning speaking to @fema and Military relative to CoronaVirus. Also, spoke to leaders of various countries including Poland, South Korea and Bahrain. Last night had a very gold conversation with the President of Mexico on numerous topics. Border is very strong!