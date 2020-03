트럼프 "곧 대규모 '신종 코로나' 진단검사 실시"

도널드 트럼프 대통령은 13일 미국 내 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 검사가 대규모로 실시될 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트위터에 "이제 변화가 일어났으며 조만간 아주 큰 규모의 (신종 코로나바이러스) 검사가 이루어질 것"이라며 모든 것이 다 준비됐다고 말했습니다.

그러면서 "미 질병통제예방센터(CDC)는 수십 년간 검사 체계를 들여다보고 연구했지만, 아무것도 하지 않았다. CDC는 대규모 팬데믹에 대해 (대응이) 항상 부적절하고 느렸으며 아무 일도 일어나지 않기만을 바랬다"고 비난했습니다.

.... Their response to H1N1 Swine Flu was a full scale disaster, with thousands dying, and nothing meaningful done to fix the testing problem, until now. The changes have been made and testing will soon happen on a very large scale basis. All Red Tape has been cut, ready to go!