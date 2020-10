트럼프 코로나 증상 없어...백악관 감염 확산

신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 치료를 위해 입원한 지 사흘 만에 퇴원한 도널드 트럼프 미국 대통령의 코로나 증상이 없는 것으로 알려졌습니다.

콘 숀리 트럼프 대통령 주치의는 어제(6일) 지난 5일 백악관으로 복귀한 대통령에 대해 "아무런 증상이 없고 안정된 상태"라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트위터에서 민주당 대선 후보 조 바이든 전 부통령과의 2차 TV 토론이 기대된다고 말했습니다.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!