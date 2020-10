트럼프 "코로나 면역력 생겨"...트위터, 경고메시지

도널드 트럼프 미국 대통령이 어제(11일) 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 면역이 생겼다고 주장한 데 대해 트위터가 해당 트윗에 경고메시지를 표시했습니다.

미국의 거대 소셜미디어 기업인 트위터는 이날 트럼프 대통령의 트윗 내용이 코로나바이러스에 대한 잘못된 정보 유포 규정을 위반했다고 밝혔습니다.

트위터는 해당 트윗이 자동으로 표시되지 않도록 경고딱지를 붙였습니다.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!