트럼프 행정부 “2500억달러 코로나 추가 부양책 요청”

트럼프 행정부가 중소기업을 돕기 위해 2천500억달러 규모의 추가 긴급 부양책을 의회에 요청했습니다.

스티브 므누신 재무장관은 7일 트위터에 의회 지도자들과 두 번째 긴급 부양책 마련에 대한 논의를 했다고 밝혔습니다.

At the direction of President @realDonaldTrump, I've spoken with @SenateMajLdr, @SenSchumer, @SpeakerPelosi, and @GOPLeader to secure an additional $250 billion for the #PPPLoan program to make sure small businesses get the money they need!