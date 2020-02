스위스 “개발협력청 평양사무소 운영 중단…국경봉쇄로 심각한 활동 제한”

스위스 외교부는 북한 내 인도적 지원 활동을 잠정 중단한다고 밝혔습니다. 북한이 신종 코로나바이러스 전파를 막기 위해 국경을 봉쇄한 것이 활동을 심각하게 제한하고 있다고 지적했습니다. 지다겸 기자가 보도합니다.

스위스는 28일, 북한의 신종 코로나바이러스 대응 조치 때문에 외교부 산하 개발협력청 평양사무소(SDC)의 운영을 잠정 중단한다고 밝혔습니다.

스위스 외교부의 노에미 찰튼 대변인은 이날 VOA에 보낸 이메일에서, 북한의 국경 봉쇄로 평양사무소의 인도적 지원 활동이 심각한 제한을 받고 있다고 말했습니다.

[스위스 외교부 대변인 서면답변] “The closure of the borders of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19) on its territory seriously hampers the activities of the humanitarian office of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in Pyongyang.”

그러면서 이에 따라 “스위스 연방 외교부 (FDFA)는 북한 내 인도적 지원 활동을 잠정 중단하기로 결정했다”고 밝혔습니다.

이어 “북한 내 여건이 정상적으로 돌아오는 대로, 스위스 연방 외교부는 인도적 지원 활동을 재개할 것”이라고 덧붙였습니다.

[스위스 외교부 대변인 서면답변]“ The FDFA has therefore decided to temporarily suspend its humanitarian activities in the DPRK. As soon as conditions in the DPRK return to normal, the FDFA will resume humanitarian work.”

스위스 개발협력청은 지난 1995년에 대북 인도적 지원을 시작했습니다. 특히 1997년부터 평양에 상주사무소를 두고 식량과 식수, 농업 지원 사업을 하고 있습니다.

앞서 미국 CNN 방송은 28일 익명의 북한 내부 소식통을 인용해, 평양주재 독일대사관과 프랑스 협력사무소, 스위스 개발협력청 평양사무소가 운영을 전면 중단할 것이라고 보도했습니다.

또 다른 국가들도 북한 내 공관의 운영 규모를 축소할 예정이라고 덧붙였습니다.

CNN은 외교관들이 평양-블라디보스톡 항공 노선을 통해 북한을 빠져나올 것으로 보인다면서, 약 60명 정도가 비행기에 탑승할 것으로 예상된다고 보도했습니다.

다만 시점은 아직 정해지지 않았다고 덧붙였습니다.

독일의 DPA통신도 28일 연방 외교부의 복수의 소식통을 인용해, 독일 정부가 북한의 외국인 격리 조치에 대응해 가능한 한 빨리 평양주재 대사관을 잠정 폐쇄할 예정이라고 보도했습니다.

이어 북한이 평양을 떠나기를 희망하는 외국인들을 위해 러시아 블라디보스톡으로 가는 항공편 제공을 제의했다고 전했습니다.

DPA 통신은 독일 정부가 북한의 외국인 격리 조치에 관해 재차 항의했다고 덧붙였습니다.

독일 외교부는 평양주재 대사관 운영 중단과 관련한 보도를 확인해달라는 VOA에 요청에 답변을 하지 않았습니다.

독일 외교부는 앞서 VOA에, 북한이 코로나바이러스 감염증 유입을 차단하기 위해 외교 공관 직원들에 대한 여행을 제한하고 격리 기간을 연장한 결정에 대해 지속적으로 우려를 표명했다고 말했습니다.

또 이번주 VOA에 보낸 이메일에서, 독일 외교관을 포함해 북한 내 모든 외국인들이 현재 격리 중이라고 밝히면서, 북한 정부와 관련 사안에 관해 논의중이라고 밝혔습니다.

북한의 국경 봉쇄 조치에 우려를 밝힌 것은 독일 만이 아닙니다. 알렉산드르 마체고라 북한주재 러시아대사는 20일 타스 통신에 게재한 글에서, 254명의 러시아인들이 북한에 격리돼 외부로 나갈 수 없다며 우려를 표명했습니다.

이어 외교 업무가 사실상 중단됐다며, 북한 관리들과의 회의나 대화도 없었다고 덧붙였습니다.

북한은 신종 코로나바이러스 감염증을 막기 위해 1월 31일부터 중국과 북한 사이의 모든 열차와 항공 노선 운행을 중단한 이후 국경 봉쇄의 수위를 점차 높여갔습니다.

북한주재 러시아대사관이 4일 공개한 외교공한에 따르면, 북한은 국경을 통과해 입국한 외국인의 격리기간을 15일로 설정했었습니다.

또 북한은 새로운 외교 공관 직원들 혹은 물건을 구매하기 위해 국경을 넘나드는 직원들의 북한 입출국을 기본적으로 금지했습니다.

하지만 북한 관영매체는 이번달 중순, 격리기간을 “잠정적으로 30일로 연장” 한다는 결정을 발표하면서 북한에 주재∙체류하는 “외국인들은 이를 무조건 준수”해야 한다고 강조했습니다.

이에 따라 외국인 격리 기간이 3월 1일까지로 연장됐습니다.

김형훈 북한 보건성 부상은 27일 재일본조선인총연합회 (조총련) 기관지 조선신보와의 인터뷰에서, “진단 방법과 치료 방법이 완전히 확립될 때까지는” 외국인들의 입국을 불허하는 국경 봉쇄 방침을 지속할 것이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스 지다겸입니다.