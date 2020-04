‘Stay Strong!’...코로나 극복 캠페인에 미 당국자, 의원들 동참

최근 미국과 한국에서 ‘스테이 스트롱(Stay Strong)’, 즉 ‘건강하게 버티자’는 표어를 내건 온라인 캠페인이 이어지고 있습니다. 신종 코로나바이러스 감염증을 극복하기 위해 한국 정부가 시작한 이 캠페인에 미 고위 당국자와 의원들도 동참하고 있습니다. 김시영 기자입니다.

해리 해리스 주한미국대사가 한국 외교부의 ‘건강하게 버티자, 스테이 스트롱(Stay Strong)’ 캠페인에 참여했습니다.

해리스 대사는 9일 미국과 한국 국기, 손바닥을 마주댄 두 손의 이미지, 캠페인 문구가 적힌 패널을 들고 찍은 사진을 자신의 트위터 계정에 올렸습니다.

그러면서 “코로나19 퇴치를 위한 외교부의 ‘건강하게 버티자’ 캠페인에 참여하게 돼 기쁘다”고 밝혔습니다.

특히 자신의 특징인 콧수염이 그려진 마스크를 착용해 눈길을 끌었습니다.

Glad to take part in @MOFA_kr 's #StayStrongCampaign in the fight against #COVID19 ! Tagging @DogFaceSoldier , @SimonSmithFCO , and @RokEmbDC to continue the campaign. #WeAreInThisTogether , @USForcesKorea pic.twitter.com/XHruTC6AWT

해리스 대사는 로버트 에이브람스 주한미군사령관, 이수혁 주미 한국대사, 사이먼 스미스 주한영국대사를 캠페인을 이어갈 다음 주자로 지목했습니다.

해리스 대사는 캠페인의 의의를 고려해 새로운 릴레이를 시작하는 취지로 자발적으로 캠페인에 참여한 것으로 전해졌습니다.

해리스 대사의 요청을 받은 이수혁 주한미국대사는 데이비드 스틸웰 미 국무부 동아태차관보와 코리 가드너 공화당 상원의원, 래리 호건 메릴랜드 주지사 등 미 본토 인사들에게 바통을 넘겼습니다.

Free and open societies are leading the fight against #COVID19 ! #WeAreInThisTogether with @mofa_kr and the world in the #StayStrongCampaign . Tagging @KoreaEconInst Kathleen Stevens, @USAmbManila Sung Kim, and @eAsiaMediaHub . https://t.co/gxkS7okZQ5 pic.twitter.com/ZPNcPy68Ht

스틸웰 차관보는 10일 한반도와 서태평양이 그려진 지도 앞에서 하얀 마스크를 쓴 모습을 트위터에 올리며 캠페인에 참여했습니다.

그러면서 “자유롭고 개방된 사회가 코로나19와의 싸움을 주도하길 희망한다”고 밝혔습니다.

같은날 코리 가드너 공화당 상원의원도 트위터에 “함께 코로나와 싸우고 있다는 것을 표명하기 위해 캠페인에 참가하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔습니다.

I’m proud to join @mofa_kr’s #StayStrongCampaign to signify that we are in the fight against #COVID19 together and I’m calling on @SenateForeign, @SenMarkey, and @SenRubioPress to join this campaign with me. We will defeat this deadly virus together. https://t.co/bI3Nha5jxE