미 국무부, 북한 등 ‘특별여권’ 발급 중단…"코로나 대응 차원"

미국 정부가 북한 방문을 원하는 인도주의단체 관계자나 언론인 등에게 발급했던 ‘특별여권’ 서비스를 중단한 것으로 알려졌습니다. 신종 코로나바이러스의 확산을 방지하기 위한 노력의 하나입니다. 박형주 기자가 전해 드립니다.

미 국무부 관리는 3일 VOA에 미국인들의 여행이 금지된 북한 방문과 관련해 예외적으로 시행해 온 `특별여권’ 발급을 중단했다고 밝혔습니다.

이번 조치는 신종 코로나바이러스의 잠재적인 확산 방지를 위한 노력의 일환이라고, 이 관리는 밝혔습니다.

그러면서, 국무부의 여권 관련 기관들은 생사와 관련해 72시간 이내에 여행해야 하는 긴급 상황을 증빙하는 지원자에 한해 여권 서비스를 제한하고 있다고 말했습니다.

[국무부 관리] “Please note that in an effort to reduce the potential spread of COVID-19, the Department of State’s domestic passport agencies have restricted passport services at our public counter to applicants with documented life or death emergencies traveling within 72 hours only.”

또 이런 서비스 제한은 북한 (혹은 세계 다른 지역) 여행을 위한 (특별) 여권 신청자도 포함된다고 설명했습니다.

[국무부 관리] “The service limitation to customers with a qualified life-or-death emergency includes anyone who seeks a passport to travel to the DPRK (or anywhere else in the world).”

국무부는 북한 여행을 위한 ‘특별여권’ 발급이 중단된 시점과 언제 재개될지에 대해서는 답하지 않았습니다.

이 관리는 해외에서 미국 시민의 안위와 안전은 국무부의 최우선 고려 사안이라며, 북한이 국무부 여행주의보에서 최고 단계인 ‘여행금지’ 국가로 지정된 점을 상기시켰습니다. 미국인의 북한 방문 금지 조치는 북한에 17개월 동안 억류됐다가 송환된 지 며칠 만에 사망한 미국인 대학생 오토 웜비어 사건을 계기로 지난 2017년 9월 도입된 이후 현재까지 유지되고 있습니다.

다만 국무부는 ‘미국의 국익에 부합하는 경우’ 라는 원칙에 따라 언론인이나 대북 인도주의 지원 관계자들에 한해 제한적으로 ‘특별여권’을 발급해 왔습니다. 미국 구호단체들에 따르면 국무부가 본격적으로 특별여권을 발급하기 시작한 것은 지난 2018년 12월 스티븐 비건 국무부 대북특별대표가 구호단체들의 방북 금지 조치를 재검토할 것이라고 밝힌 이후부터 입니다.

특별여권 발급에는 신청 이후 통상 3주에서 6주가 소요됐던 것으로 알려졌습니다.

VOA 뉴스 박형주 입니다.