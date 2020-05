미 국무부 대변인 “서울에서 뉴욕으로 놀라운 선행 전해져”

모건 오테이거스 미국 국무부 대변인은 27일 재미 한인 채혜진 씨가 뉴욕시 경찰국에 마스크를 전달한 데 대해 “놀라운 선행”이라고 평가했습니다.

오테이거스 대변인은 이날 자신의 트위터에 올린 글에서 이같이 밝히고, “서울에서 뉴욕의 중심으로 놀라운 선행이 전해졌다”고 말했습니다.

Baby product designer Jean Chae donated face masks to @NYPDnews officers who are working tirelessly in these challenging times. She designed the masks in her factory with “NYPD” embroidered on each mask to make them extra special. https://t.co/zZsl4ynq5G #WeAreInThisTogether pic.twitter.com/rYDlffmhtY