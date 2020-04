폼페오 장관 “코로나 진단키트 구매 가능케 해준 한국에 감사”

마이크 폼페오 미국 국무장관은 15일 미국이 한국에서 제조된 신종 코로나바이러스 감염증 진단 키트를 구매할 수 있게 해준 데 대해 감사를 표했습니다.

폼페오 장관은 이날 자신의 트위터에 올린 글에서 “미국 연방재난관리청(FEMA)이 코로나바이러스 진단 키트 수 십만 개를 구매할 수 있도록 해준 한국에 감사하다”고 밝혔습니다.

Grateful to the Republic of #Korea for making the @FEMA purchase of hundreds of thousands of #COVID19 tests possible. Partners and allies stand together. #WeAreInThisTogether https://t.co/xi2JSqEL5V