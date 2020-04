폼페오·해리스 "기아차 미국공장 의료용 안면가리개 생산, 대단한 사례"

마이크 폼페오 미국 국무장관은 29일 한국의 기아자동차가 미국 공장에서 의료용 안면가리개 생산을 시작한 것과 관련해, 미국 제조업의 유연성을 보여주는 대단한 사례라고 밝혔습니다.

폼페오 장관은 이날 자신의 트위터에 올린 글에서 이같이 평가하면서, “한국의 자동차 회사인 기아차가 가장 필요한 때에 신종 코로나바이러스에 맞서 싸우기 위한 중요한 보호 장비를 만들기 위해 변화하고 있다”고 말했습니다.

Great example of the flexibility of our manufacturing sector. Korean automaker @Kia is shifting to make critical protective equipment to fight #COVID19 when it's needed most. https://t.co/NDuJVGYOH7