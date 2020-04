멜라니아 여사 '마스크 사진' 트윗..."CDC 착용 권고"

도널드 트럼프 미국 대통령의 아내 멜라니아 여사가 9일 마스크를 착용한 사진을 인터넷 트윗에 올렸습니다.

멜라니아 여사는 이날 트윗에 “미 질병통제예방센터 (CDC)는 사회적 거리두기를 하기 힘들 때 공공장소에서 천으로 된 얼굴 가리개를 쓰도록 권고한다”면서 자신이 직접 마스크를 쓰고 찍은 사진을 올렸습니다.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn