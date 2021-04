미국 '마스크 지침' 완화…바이든 대통령 "코로나 대응에 굉장한 진전"

미국 보건당국이 새로운 마스크 착용 완화 지침을 발표했습니다. 미국 내 백신 접종이 크게 늘면서 접종자들은 실외에서 마스크를 벗어도 된다는 내용입니다. 조 바이든 대통령은 코로나 대응에 굉장한 진전이 이뤄지고 있다며 일상 복귀에 자신감을 내비쳤습니다. 안소영 기자입니다.

미국에서 신종 코로나바이러스 감염증 예방을 위한 백신 접종 인구가 늘면서 일상 복귀에 속도를 내고 있습니다.

미 보건당국은 27일 코로나 백신 접종을 마친 사람은 대규모 군중이 밀집한 곳이 아니라면 실외에서 마스크를 쓰지 않아도 된다고 밝혔습니다.

[녹취: 월렌스키 국장] “Today, I hope, is a day when we can take another step back to the normalcy of before,”

로셸 월렌스키 미 질병통제예방센터(CDC) 국장은 이날 백악관에서 열린 브리핑에서 백신을 모두 접종했다면 마스크 없이 야외식당을 이용하거나 실외에서 걷거나 뛰기, 자전거 타기 등을 할 수 있다고 말했습니다.

웰렌스키 국장은 또 백신 접종을 완료했다면 공동생활 환경에서 코로나 확진자나 감염이 의심되는 사람과 접촉해도 14일간 격리할 필요가 없다고 설명했습니다.

다만, 콘서트나 스포츠 경기 등 많은 사람이 밀집한 야외 행사, 종교시설, 영화관, 쇼핑센터 등에서는 여전히 계속 마스크를 착용해야 한다고 밝혔습니다.

이날 백악관에서 마스크를 벗고 연설에 나선 바이든 대통령은 코로나 대응에 굉장한 진전이 있었다며 일상 회복에 자신감을 나타냈습니다.

바이든 대통령은 특히 5월 1일까지 모든 미국인 성인이 백신을 접종하도록 하고, 독립기념일인 7월 4일에는 코로나로부터 자유롭게 만들겠다고 공언했습니다.

[녹취: 바이든 대통령] “While we still have a long way to go in this fight and a lot of work to do in May and June to get us to July 4th. We’ve made stunning progress because of all of you.”

아직 코로나와의 싸움에서 갈 길이 멀고, 7월 4일 이전에 할 일이 많지만 7월 4일로 이끌어줄 코로나 대응 경로를 제시할 것이며, 오는 독립기념일은 미국에서의 삶을 정상에 가깝게 이끌 목표 날짜라는 겁니다.

바이든 대통령은 이날 기자회견 후 마스크를 쓰고 이동했던 이전과 달리 마스크를 벗은 채 백악관 집무실로 들어갔습니다.

미국은 신종 코로나바이러스 사태 초기 감염자와 사망자가 다른 나라들에 비할 수 없을 만큼 많이 발생하면서 방역 실패국이라는 오명을 썼었습니다.

하지만 백신 접종에서는 집단면역에 다가선 이스라엘, 아랍에미리트, 영국 등과 함께 선두에 자리하고 있습니다.

지금까지 미국에서 2회 접종을 기준으로 하는 화이자와 모더나, 또는 1회 접종 존슨앤드존슨 백신으로 접종을 마친 사람은 9천 670만 명으로, 16세 이상 전체 인구의 30%에 달합니다.

특히 1차 접종을 마친 성인 수는 전체 인구의 54%를 넘어섰습니다.

CDC는 지금과 같은 접종 수준이라면 바이든 대통령이 신종 코로나를 극복하고 일상으로 복귀하는 시점으로 제시한 7월 4일까지 미국인 70%가 적어도 1회 백신 접종을 마칠 것으로 보인다고 밝혔습니다.

이에 따라 코로나 여파로 문을 닫았던 공공장소들도 하나둘씩 일상으로 복귀하는 모습입니다.

워싱턴 스미소니언 박물관 산하 8개 전시 시설이 다음달 5일부터 21일까지 문을 열기로 했고, 미술관들도 순차적으로 재개장할 예정이라고 밝혔습니다.

미국 최대 금융회사인 JP 모건체이스는 다음달 17일부터 사무실 수용 인원 절반 이하만 출근하는 조건으로 문을 엽니다.

국제 통계사이트 ‘월드오미터’에 따르면 미국 내 신종 코로나바이러스 누적 확진자 수는 28일 기준 3천 293만 3천 211명이며, 사망자는 58만 7천 504명으로 집계됐습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.