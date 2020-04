메릴랜드 주지사 "한국서 구입한 코로나 진단키트 공수"

미국 메릴랜드 주가 한국 업체로부터 구매한 신종 코로나바이러스 진단키트 50만회 분을 전달받았습니다.

래리 호건 메릴랜드 주지사는 20일 기자회견에서 진단키트가 대한항공 여객기에 실려 볼티모어 국제공항에 도착했으며, 자신과 부인 유미 호건 여사가 직접 공항에서 이를 맞았다고 밝혔습니다.

호건 여사는 한국 이민자 출신으로 유창한 한국어를 구사하며, 이번 진단키트 구매를 위한 한국 업체, 관계 당국과의 협의 과정에서 역할을 했습니다.

On Saturday, First Lady Yumi Hogan and I stood on the tarmac at @BWI_Airport to welcome the first ever Korean Air passenger plane, carrying a very important payload of LabGun #COVID19 test kits which will give MD the capability of performing half a million coronavirus tests. pic.twitter.com/Elf0ADIRnJ