“북한, 열악한 보건체계와 제재로 전염병 취약”

북한은 열악한 공중 보건 체계와 국제 제재 때문에 전염병에 취약하다고, 미 국방부 산하 기구가 밝혔습니다. 또한 북한이 재난 관리에 불투명하고, 공식적인 국가 대응 시스템을 갖추지 않고 있다고 지적했습니다. 안소영 기자입니다.

미 국방부 산하 ‘재해 관리와 인도주의 지원 발전 센터’(CFE-DM)는 4월 24일 기준으로 북한이 신종 코로나 확진 사례를 보고하지 않았다며, 미-한 정보 당국은 (북-중) 국경 내 정확한 상황을 파악하는 데 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다.

[보고서] “As of 24 April, North Korea(DPRK)has not reported any COVID-19 cases. U.S. and South Korea intelligence have struggled to create and accurate picture of what is happening within its border.”

하와이에 본부를 둔 CFE-DM은 25일, 동아시아태평양 40개 국에 대한 ‘신종 코로나와 해외 인도적 지원’ 보고서에서 이같이 밝혔습니다.

보고서는 인구 2천500만 명의 북한이 신종 코로나가 처음 발병한 중국과 약 1천500km의 국경을 공유하고 있다고 설명했습니다.

그러면서 북한은 열악한 공중 보건 체계와 핵과 탄도미사일 프로그램에 따른 국제 제재 때문에 전염병에 취약하다고 지적했습니다.

[보고서] “The country is vulnerable to epidemics because of the poor public health system and the international sanctions imposed over its nuclear weapons and ballistic missile programs, which make it hard to ship aid there.”

아울러 북한은 재난 관리가 불투명하고 공식적인 국가 대응 시스템도 없다고 강조했습니다.

보고서는 북한 전역에 보건 시설들이 있지만 필수적인 의료 장비와 생명을 구할 의약품이 절대적으로 부족하며, 870만 명의 주민들이 양질의 보건 서비스에 접근하지 못하고 있다고 밝혔습니다.

이와 함께1천만 명에 가까운 인구가 안전한 식수에 접근하지 못하고 인구의 16%가 기본적인 위생 시설에 접근하지 못하는 상황이 질병 발생 위험을 높인다고 덧붙였습니다.

보고서는 북한도 보건 의료 체계에 문제가 있다는 것을 인정하고 있으며, 이에 따라 북한 당국자들이 조용히 국제적인 도움을 요청했다고 말했습니다.

언론 보도에 따르면, 이미 지난 1월부터 북한은 중국과 러시아, 유엔 기구들에게 신종 코로나 방역 용품 지원을 요청했고, 개인보호장비와 진단 키트 등을 기부 받았다는 겁니다.

아울러 북한이 국제 여행을 중단하고 격리 기간을 14일에서 30일 늘렸다고 소개하면서, 언론 보도들은 북한 지도부가 엄격한 예방 조치의 일환으로 격리 조치를 부과했음을 시사한다고 전했습니다.

이어 북한은 과거 중증급성호흡기증후군 (SARS)와 에볼라 같은 위기 당시에 국제적 공중 보건 위협에 대한 노출을 줄이기 위해 격리 조치를 이용한 적이 있다고 설명했습니다.

보고서는 신종 코로나 감염 사례가 없다는 북한의 주장에도 불구하고, 미국은 북한에 대한 특정 물품의 전달을 허용했다고 밝혔습니다.

또 미국과 국제 지원단체들이 바이러스를 막으려는 북한을 지원하도록 독려하고 있다고 덧붙였습니다.

특히 지난 3월에는 도널드 트럼프 대통령이 북한 김정은 국무위원장에게 친서를 보내 지원 의사를 전달했고, 미국 정부는 미국과 국제 지원 단체들과 보건 기구들의 지원에 대한 승인을 촉진했다고 밝혔습니다.

미 국방부 산하 조직인 ‘재해 관리와 인도주의 지원 발전 센터’ (CFE-DM)은 자연 재해나 인재 발생 시 인명 구조와 인간적 고통을 완화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.