“북한 코로나 발병시 한·중에 ‘새로운 악몽’...방역 지원해야”

북한에서 신종 코로나바이러스가 창궐하면 인접국인 한국과 중국에 ‘새로운 악몽’이 될 것이라고, 북한 전문가가 주장했습니다. 그러면서 국제사회가 북한에 방역 지원을 제공해야 한다고 강조했습니다. 김시영 기자가 보도합니다.

뉴욕의 비영리단체 ‘아시아 소사이어티’가 27일, 한국과 북한의 코로나바이러스 방역을 주제로 온라인 토론회를 열었습니다.

토론자로 참석한 존 델러리 한국 연세대학교 국제대학원 교수는 북한에서 신종 코로나가 창궐하면 한국과 중국에 ‘새로운 악몽’이 될 것이라고 주장했습니다.

[녹취: 델러리 교수]“I don't think they have a major outbreak that doesn't mean they couldn't as they did. That's going to be potentially a nightmare a new nightmare, a new wave for the us, South Korea and China across the border. It is not that hard to make a common good argument that when we are in a pandemic, we look for ways to support all countries in their effort to manage to prevent contamination.”

델러리 교수는 북한이 코로나 확진자가 없다고 주장하고 있는 가운데 미국과 국제사회가 대북 방역지원을 해야 하느냐는 VOA의 질문에 이같이 답했습니다.

지금까지는 북한에서 대규모 발병이 없었다고 생각되지만, 그것이 앞으로도 그럴 수 있음을 의미하는 것은 아니라는 지적입니다.

그러면서 코로나바이러스의 새계적 대유행 상황에서, 모든 국가들의 방역 노력을 지원할 방법을 찾아야 한다는 상식적 주장을 하는 건 그리 어려운 일이 아니라고 덧붙였습니다.

북한의 코로나 방역 역량과 관련해선, 북한이 어느 정도 검사 능력을 갖췄다는 추론이 가능하다고 말했습니다.

[녹취: 델러리 교수]“I think we can deduce they have some capacity to test. I've tried hard to talk to a lot of people to figure out what it would be. But there is, you can actually look through the U.N., because humanitarian groups and even the who has to get waivers from the U.N. committee sanctions waivers even for COVID-19 medical supplies.”

델러리 교수는 실제로 유엔을 통해 볼 수 있다며, 인도주의 단체들과 세계보건기구(WHO)가 유엔 안보리 대북제재위원회로부터 신종 코로나 관련 의료용품 등에 대해 제재 면제를 받았다는 점을 예로 들었습니다,

또 러시아 정부가 1천 500개의 신종 코로나 진단키트를 북한에 보냈다고 발표했다고 말했습니다.

아울러 중국이 사태 초기에 북한에 얼마나 도움을 줬는지가 북한 코로나 방역 역량의 중요한 변수일 것이라고 덧붙였습니다.

이날 토론회에서는 신종 코로나 증가세가 둔화되고 있는 한국의 대응 사례도 다뤄졌습니다.

토론자로 참석한 김정민 NK뉴스 기자는 한국의 준비된 코로나 방역 체계 중 하나로 의료보험제도를 들었습니다.

[녹취: 김정민 기자]“Korean health care system allows people to get medical treatment without having private insurances, health insurances. When this happens, people all went to the hospital when they had certain symptoms.”

한국의 의료보험 제도는 사람들이 민간기업의 건강보험 없이도 치료를 받을 수 있게 해 주며, 따라서 이런 일이 발생했을 때 사람들이 특정 증상이 있는 경우 모두 병원을 찾는다는 겁니다.

또 한국은 차에서 내릴 필요 없이 검사를 받을 수 있는 ‘드라이브 스루(Drive-Thru)’ 검사 등을 통해 코로나 감염 여부를 안전하고 신속하게 확인한다고 덧붙였습니다.

델레리 교수는 한국의 코로나 방역 체계의 또 다른 특징으로 관련 세부 정보의 공개와 빠른 전파를 들며, 이런 전략이 다른 국가들과 큰 차이라고 말했습니다.

한국 내 코로나 진단을 통해 생산되는 자료들은 즉시 대중에게 전달되고, 이를 통해 주변에서 코로나와 관련해 어떤 일이 벌어지고 있는지를 매우 자세히 알 수 있다는 겁니다.

델러리 교수는 또 한국의 방역 조치와 중국이 우한과 후베이성에서 내린 매우 엄격한 조치를 비교했습니다.

한국의 몇몇 정치인들이 확진자가 대거 발생한 도시 대구를 봉쇄할 필요성을 언급했지만 봉쇄가 아닌 ‘관리’를 선택해 대량감염 우려라는 불을 껐다는 겁니다.

델러리 교수는 이는 “민주주의가 작동한 결과”라고 말했습니다.

VOA뉴스 김시영입니다.